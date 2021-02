vor 52 Min.

Aus dem Staatswald in die Spendenkasse

Reisig vom Forstbetrieb Weißenhorn ist begehrt. Dafür spenden die Kunden gerne an die Kartei der Not

Von Andreas Brücken

Es ist eine langjährige Tradition, dass zur Adventszeit im Weißenhorner Forstbetrieb Spendenkassen der Kartei der Not aufgestellt wird. Besucher, die sich hier mit Schmuckreisig für die Weihnachtsdekoration eindecken, haben hier die Möglichkeit, mit einem kleinen Beitrag viel Gutes zu tun. Regelmäßig fahren die Mitarbeiter der Forstverwaltung frisches Grünzeug aus den Wäldern herbei, ohne dafür Geld zu verlangen. Stattdessen greifen die Hobbydekorateure und Freizeitgärtner gerne in die Tasche, um einen freiwilligen Beitrag für den guten Zweck zu leisten.

Diesmal kamen rund 550 Euro zusammen, die der Forstbetrieb noch aufstockte: So bekam das Leserhilfswerk 700 Euro. Der stellvertretende Betriebsleiter Christoph Kohler übergab das Geld jüngst an den Redaktionsleiter der Neu-Ulmer Zeitung, Ronald Hinzpeter. Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck unterstützt bedürftige Menschen in unserer Region, die unverschuldet in Not geraten sind.

Neben dem begehrten Schmuckreisig ist die Forstverwaltung mit seinem Verkaufsladen für Wildbret eine beliebte Adresse für Fans von Wildspezialitäten geworden. An der Reichenbacher Straße 28 hat der Laden jeweils am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Auf die Frage nach dem Angebot aus der Frischetheke kommt Kohler ins Schwärmen: „Neben küchenfertig zerlegten und vakuumierten Wild haben wir jetzt auch Spezialitäten aus der Dose und geräucherte Würste im Sortiment.“ Auch wenn die Produkte kein offizielles Biokennzeichen tragen, dürfen sich verantwortungsbewusste Genießer sicher sein, dass das Fleisch von Tieren aus freier Natur stammt.

Auch hygienisch sind hier die Kunden auf der sicheren Seite, wie Kohler versichert. „Alles Wild wird direkt nach dem Erlegen gemäß den Vorschriften des Fleischhygienegesetzes für die Kontrolle und Behandlung von erlegtem Haarwild versorgt, untersucht und bearbeitet.“

Rund 14500 Quadratkilometer groß ist das naturnahe Revier entlang der Iller und Donau, in dem in den vergangenen Jahren der Klimawandel seine Folgen hinterlassen hat: Die instabilen Fichtenbestände im Roggenburger Forst, dem größten zusammenhängenden Waldkomplex im Forstbetrieb, werden seit Langem durch robustere Weißtannen, Stieleichen oder Rotbuche umgeformt. Dazu wurden etwa 200 Feucht- und Trockenbiotope als Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten angelegt. Ebenso beachtlich ist das Wegenetz, das mit rund 550 Kilometern den Waldbesuchern und Sportlern den Zugang zum Staatswald ermöglicht.

Themen folgen