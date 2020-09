18:00 Uhr

Aus der Zeit gefallen? Ein Tag im wunderbaren Waschsalon

Plus In unserer zunehmend digitalisierten Welt taucht das Thema Münzwäscherei scheinbar nur auf der Liste der Lieblingsfilme auf. Dabei ist diese nasse Dienstleistung nach wie vor gefragt – jenseits aller Hollywood-Nostalgie.

Von Stefan Kümmritz

Omar, Sohn eines pakistanischen Journalisten, der nach London ausgewandert ist und sich bevorzugt dem Alkohol hingibt, soll nach dem Willen seines Onkels mithilfe von Ex-Gang-Mitglied Johnny einen verwahrlosten Waschsalon wieder herrichten. Beide sind schwul und verlieben sich ineinander. Aus dem Waschsalon wird ein Schmuckstück, doch am Tag der Eröffnung greift die gewalttätige und rassistische Gang, der Johnny angehörte, den Waschsalon an. Johnny wird als „Verräter“ mächtig verprügelt, Omar rettet ihn und alles nimmt noch ein gutes Ende. So in kurzen Worten der Inhalt des Kultfilms „Mein wunderbarer Waschsalon“ von Stephen Frears aus dem Jahr 1985.

So geht es in den vier Waschsalons, die Ulrich Meuthen in Ulm und Neu-Ulm betreibt, nicht zu. Doch, es gibt sie noch, die guten alten Waschsalons, in denen nicht nur Wäsche gewaschen und getrocknet wird. Wer glaubt, in dieser hochmodernen Zeit gebe es in jedem Haushalt eine Waschmaschine, den belehrt Meuthen eines Besseren. Sonst würde er diese Einrichtungen nicht betreiben, auch wenn er wegen Corona gerade finanzielle Einbußen zu verkraften hat. „Ich habe keine eigene Waschmaschine“, berichtet der vielleicht 30-jährige Jovan, der alle zwei bis drei Wochen den Waschsalon in der Neu-Ulmer Hermann-Köhl-Straße besucht. „Ich habe eine kleine Wohnung, da ist kein Platz für eine Waschmaschine.“ Jovan nutzt nicht die Stunde, in der seine Sachen gereinigt werden, für einen Gang nach draußen. Er bleibt lieber im Salon und vertreibt sich die Zeit mit seinem Handy oder mit Dösen. „So ein Waschsalon ist für mich super“, sagt er. Dort Kontakte knüpfen sei nicht so sein Ding, er bleibe lieber für sich.

Der Waschsalon in Neu-Ulm ist ein Treffpunkt

Anders die etwas ältere Barbara. Sie ist „sehr dankbar, dass es diese Waschsalons gibt. Vor allem sind die Maschinen hier besser als meine daheim.“ Barbara hat früher ihre pflegebedürftige Mutter betreut. „Da fiel sehr viel Wäsche an“, erinnert sie sich. „Manchmal habe ich zehn Waschmaschinen gleichzeitig laufen lassen. Das war wunderbar. Wenn ich zu Hause mit meiner einen Maschine alles gewaschen hätte, wäre sie den ganzen Tag gelaufen.“ Im Waschsalon in der Hermann-Köhl-Straße gibt es 23 Maschinen und auch Trockner. Selbst wenn jemand mehrere Geräte gleichzeitig beansprucht, bleiben für andere meist genügend übrig. Die Benutzer des personallosen, vollautomatischen Waschsalons können sich auch gut über den Tag verteilen, denn er ist wie die in Ulm von 6 bis 23 Uhr durchgehend geöffnet, dazu nun auch noch ein paar Stunden sonntags.

Der erste öffentliche Waschsalon wurde im Jahr 1934 in Fort Worth in Texas eröffnet. Das Konzept ist bis heute gleich. Wie hier in Neu-Ulm. Bild: Stefan Kümmritz

Barbara erzählt, während sie ihre trockenen Sachen in mehrere Haufen sortiert, sie habe hier „so nette Leute kennengelernt. Vor allem mit jungen Leuten habe ich tolle Gespräche geführt. Alleinstehende bleiben oft hier, wenn die Maschine läuft. In Corona-Zeiten natürlich nicht so sehr, aber sonst kommen auch viele Wohnmobil-Touristen oder Schausteller von der Friedrichsau her, um zu waschen. Hier ist es aber immer sauber, ich habe nie schlechtes Publikum oder gar Diebstähle erlebt und der Chef kümmert sich immer sofort darum, wenn einmal etwas nicht in Ordnung ist. Ich bin total zufrieden.“

Ulm/Neu-Ulm: Manche Dinge haben sich im Waschsalon nie verändert

Das ist auch Ute, die zum ersten Mal wieder seit langer Zeit im Waschsalon ist, „weil bei mir kurz nacheinander zwei Maschinen kaputt gegangen sind“. Die Zeit, bis die Wäsche fertig ist, überbrückt sie mit ihrer kleinen Tochter ganz pragmatisch: „Heute ist Markttag und da gehe ich zu den Ständen rüber und kaufe ein.“

Gleich neben dem Studentenwohnheim ist in Ulm ein Waschsalon. Bild: Stefan Kümmritz

Ein anderer Mann, der offenbar ruhig und geduldig dem leisen Summen der Maschinen gelauscht hat, ist sehr wortkarg, als ihn der Autor anspricht: „Nö, ich sage nichts. Warum geht man in einen Waschsalon?“ Nun ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Ein junges Pärchen, er aus Ehingen und sie vom Bodensee stammend, hat es sich in einer Fensternische des Waschsalons in der Wielandstraße gemütlich gemacht. Sie sagt, sie habe nicht geahnt, dass es überhaupt noch solche Einrichtungen gibt. Ihr Freund hat sie mitgenommen und sagt: „In unserer WG gibt es keine Waschmaschine. Ich finde das mit den Waschsalons total praktisch.“

Im Waschsalon lernten sich spätere Ehepaare kennen

Dass Menschen mit ihren Klamotten in Waschsalons gehen können, dafür sorgt seit vielen Jahren – in Ulm seit 2002, in Neu-Ulm seit 2007 – der aus dem Rheinland stammende 51-jährige Ulrich Meuthen. „Ich war Krankenpfleger“, erzählt er. „Ich kam zur Bundeswehr und war im Rahmen eines Uno-Einsatzes in Kambodscha, machte dann eine Ausbildung zum Pflegedienstleiter und war als solcher nur noch Schreibtischtäter.“ Das missfiel ihm auf Dauer. Sein Bruder hatte in Köln einen ersten Waschsalon eröffnet und Ulrich Meuthen kooperierte mit ihm. Jetzt gebe es ein Unternehmen mit über 100 Waschsalons in ganz Deutschland. Er selbst sei hier „Mädchen für alles“, kümmere sich vor allem um die Hygiene in den Salons, kann auch selbst Maschinen reparieren. Einmal hat ein Trockner in der Wielandstraße gebrannt, weil er mit fettgetränkter Wäsche gefüllt war. Auch damit wurde Meuthen fertig.

Die Regeln sind streng, sagt er: „Jeder darf im Waschsalon Spaß haben, aber Alkohol trinken und Rauchen ist dort verboten. Wer sich nicht danach richtet, wird zum Gehen aufgefordert. Unsere Kunden müssen sich unpolitisch, asexuell und religionsneutral verhalten.“ Ein Waschsalon sei dennoch eine Begegnungsstätte. „Dort haben sich schon Frauen und Männer kennengelernt, die später geheiratet haben.“ Für Ulrich Meuthen ist „jeder Tag im Waschsalon etwas Besonderes“. Auch deshalb reinigt er seine eigene Wäsche „natürlich in einem meiner Salons hier“. Im wunderbaren Waschsalon, der auch so etwas wie eine ganz friedliche Kultstätte für Junge, Alte, Arme, Reiche, Christen oder Andersgläubige darstellt. „Für uns sind alle gleich“, beteuert Meuthen.

