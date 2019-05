vor 56 Min.

Aus einem Tanz wurde Liebe

Ehepaar Duchon feiert 60. Hochzeitstag

Irmgard und Felix Duchon aus Burlafingen haben jüngst ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörte auch Neu-Ulms Dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele. Sie überbrachte Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke der Stadt Neu-Ulm.

Irmgard Duchon stammt aus Mannheim. Nach den schweren Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg zog die Familie zur Verwandtschaft nach Burlafingen. Felix Duchon ist gebürtig aus Brünn in Tschechien. Nach der gewaltsamen Vertreibung nach dem Ende des Krieges kam seine Familie über Österreich nach Deutschland, genauer gesagt nach Temmenhausen (Dornstadt). 1955 haben sich Irmgard und Felix Duchon beim Tanzen kennengelernt und aus einem Tanz wurde schließlich Liebe. Vier Jahre später, 1959 läuteten dann die Hochzeitsglocken. Bereits zwei Jahre vor der Hochzeit haben die beiden in der Konstanzer Straße in Burlafingen ein Haus gebaut.

Felix Duchon arbeitete bei der Firma Eberhardt in Ulm und hat dort 20 Jahre lang Lehrlinge ausgebildet. Später wechselte er zur Deutschen Bundesbahn. Seine Frau Irmgard war Schneiderin. Sie sind früher gerne viel zusammen verreist. Das Ehepaar hat fünf Kinder, zehn Enkel und mittlerweile einen Urenkel. Vor ungefähr dreißig Jahren sind die beiden in eine kleinere Wohnung in Burlafingen umgezogen. Ihren runden Hochzeitstag haben die Eheleute am Wochenende gefeiert. (az)

