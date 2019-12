23.12.2019

Ausdrucksstark und mit viel Herzblut

Der Singverein Pfuhl und der Chor Vocalica singen gemeinsam in der Heilig-Kreuz-Kirche

Von Inge Pflüger

Eine tolle Auszeit vom Trubel der Vorweihnachtszeit bescherten die mehr als 70 Sängerinnen und Sänger des Singvereins Pfuhl und ihres 2001 gegründeten jungen Chors Vocalica den Besuchern, gewürzt mit klassischen Tönen, Gospels oder gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern. Zu den musikalischen Programmgestaltern gehörten außerdem Igor Beketor am Klavier und die Bläsergruppe des Trachtenvereins Nersingen.

Erwähnenswert die zwei engagierten Dirigenten: Monika Glöggler, die den traditionellen Chor leitet, und Markus Romes, der nicht nur leidenschaftlich dirigierte, sondern auch ein Klavierstück spielte und vor Leidenschaft strotzte. Der Applaus war den Akteuren auf der Bühne sicher, denn gesungen und musiziert wurde von ihnen äußerst ausdrucksstark und mit viel Herzblut. Chöre und Bläsergruppen wechselten sich nach jeweils drei vorgetragenen Stücken ab, dabei wurden die begeisterten Zuhörer eineinhalb Stunden lang ins Land des weihnachtlichen Zaubers mit Schnee und Christi Geburt versetzt.

Die musikalischen Leiter hatten einen ganzen Strauß konzertanter Lieder ausgewählt, den sie überwiegend in gewohnter Präzision darboten. Am Beginn standen beim traditionellen Chor (Singverein) das „Gloria“ von Théodre Dubois und die lateinische Motette „Ave Maria“, der sich das Stück „Locus iste“ (Anton Bruckner) anschloss. Es folgten „Jubilate“, gesungen mit glasklaren Sopranstimmen, und das rhythmische „Swinging Christmas“. Indes entführte Vocalica in die „O Holy Night“ und sang etwa vom sanften Winterschnee „Glow“. Kaum zu bremsen waren sie beim Swingen und Klatschen, als sie dem Herrn mit „Thank You Lord For I’m Free“ für ihre Freiheit dankten, schmeichelnd das sanfte Weihnachtslied „Luleise Jesulein“, gefolgt vom „This Little Light of Mine“. Ergänzt wurde das Konzert durch die Nersinger Bläsergruppe. Abschließend sangen Chöre und Publikum vereint das weltweit bekannte „Stille Nacht“. Für die Dirigenten gab es Blumen und Dankesworte vom Vorsitzenden des Singvereins, Matthias Noweck, sowie dem neuen Pfarrer der Neu-Ulmer Pfarreigemeinschaft, Karl Klein.

Themen folgen