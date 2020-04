Ausgangsbeschränkung: Polizei zieht im Kreis Neu-Ulm positive Bilanz

Plus Die meisten Menschen halten sich in der Region an die Regeln zur geltenden Ausgangsbeschränkung. Doch es gibt auch Ausnahmen – manche Verstöße sind fast kurios.

Seit knapp zwei Wochen gelten Beschränkungen für die Bürger im Alltag. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit Sitz in Kempten hat nun eine Zwischenbilanz gezogen – die im Großen und Ganzen positiv ausfällt.

„Unsere Kontrollen zeigen, dass die meisten Mitbürger im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ein hohes Maß an Verantwortung und Solidarität im Kampf gegen die Verbreitung des Corona-Erregers zeigen“, sagt Polizeipräsident Werner Strößner. Seitdem die vorläufige Ausgangsbeschränkung gilt, stellten die Polizeibeamten bis Donnerstag bei 25226 Kontrollen insgesamt nur wenige Verstöße fest. Aber es gab auch Ausnahmen: Einige Menschen waren ohne triftigen Grund wie Arbeit, Arztbesuch, Einkaufen oder in Gruppen unterwegs und haben die notwendige Distanz von 1,5 bis zwei Metern nicht eingehalten. Insgesamt wurden 896 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Corona und warme Tage: Polizei appelliert an Vernunft

Im Hinblick auf die anhaltend gute Witterung und das bevorstehende Wochenende appelliert die Polizei an alle, nur in unmittelbarer Umgebung um den eigenen Wohnort Sport zu machen und sich an der frischen Luft zu bewegen. Auto- oder Motorradfahrten sind nur mit triftigem Grund gestattet. Vor allem sollten aber weite Fahrten zu bekannten Ausflugszielen wie Berge und Seen vermieden werden. Wenn sich viele Menschen zu touristischen „hot spots“ aufmachen, kann es vor Ort wiederum zur Gruppenbildung kommen. Die notwendige persönliche Distanz kann dort nicht eingehalten werden, mahnt die Polizei. Auch von Aktivitäten mit Gefahrenpotenzial rät die Polizei ab. Denn bei jedem Transport setzen sich die Rettungskräfte selbst einem hohen Infektionsrisiko aus. Die Überprüfung der Ausgangsbeschränkung ist weiterhin Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit. Strößner appelliert nochmals: „Wir bitten alle Bürger, die derzeitigen Regeln zum Infektionsschutz weiterhin einzuhalten, um damit einer Überlastung des Gesundheitssystems entgegenzuwirken. Denken Sie an Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitbürger.“

Obwohl die meisten Menschen sich an die Regeln halten, hatte die Polizei im Landkreis einiges zu tun. In Neu-Ulm wurden einige Verstöße festgestellt. Die Betroffenen müssen jetzt mit einem Bußgeld von mindestens 150 Euro rechnen. Spazierenfahren mit dem Auto sei kein triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung, auch ein längeres Verweilen auf Parkbänken oder Niederlassen auf einer Wiese ist nicht gestattet.

In Weißenhorn hatte die Polizei einiges zu tun

In Weißenhorn saßen zwei junge Männer zusammen vor der Fuggerhalle. Den Beamten fiel zudem der Geruch von Marihuana auf, ein Drogenschnelltest war positiv. Gegen die Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen illegalen Besitzes von Marihuana und Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Gegen 15 Uhr herrschte an einem im Gewerbegebiet angesiedelten Autowaschpark reges Treiben, die Autowäsche im privaten Bereich stellt jedoch keinen triftigen Grund dar, das Haus zu verlassen. Die Autobesitzer wurden belehrt. Später kontrollierte eine Streife einen Motorradfahrer. Dieser gab an, mit dem Motorrad zum Tanken zu fahren, doch der Tank war voll. Zwei Männer hielten sich auf einem abgesperrten Kinderspielplatz in der Adolf-Wolf-Straße auf und zwei Leute spielten auf dem Bolzplatz der Illerberger Straße, der ohne triftigen Grund nicht benutzt werden darf, Fußball.

In Illertissen wurde ein 15-Jähriger kontrolliert, der einen Freund besuchte und dazu extra aus Pfaffenhofen kam. Am Abend saßen zwei Jugendliche auf einer Bank auf einem Spielplatz in Au. Bei der Polizei ging die Mitteilung ein, dass in Vöhringen in einem Garten mehrere Leute grillen. Die Bewohner haben widerrechtlich Besuch empfangen. Vier Leute zwischen 17 und 22 Jahren erhielten eine Anzeige. Ebenfalls in Vöhringen fiel einem Zeugen in der Ulmer Straße ein Auto mit drei jungen Männern auf, welches mehrmals im Kreis fuhr. Die Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren drehten eine Spritztour.

Hier können Bürger sich informieren

Für Fragen können Bürger sich an die Hotline der Bayerischen Staatsregierung unter Telefon 089/122220 (Mo-Do 8-18 Uhr, Fr 8-16 Uhr) wenden. Zu medizinischen Fragen und zur Allgemeinverfügung an das Bürgertelefon des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter Telefon 09131/6808-5101 (Mo-Fr 8-17 Uhr, Sa-So 10-16 Uhr). (az)

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Wegen Corona: Dem Klinikpersonal blüht jetzt einiges

Viele haben jetzt Angst um ihren Job und suchen Trost und Hilfe