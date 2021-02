vor 25 Min.

Ausgangsbeschränkung in Baden-Württemberg: Das gilt für Ulm und Alb-Donau-Kreis

In Hotspot-Kreisen soll nach dem Willen des Landes weiter eine Corona-Ausgangsbeschränkung gelten. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs gibt es dafür aber hohe Hürden.

Mindestens 14 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg mit hohen Corona-Fallzahlen haben erneut eine nächtliche Ausgangsbeschränkung erlassen. Dies geht aus einer Liste hervor, die das Sozialministerium in Stuttgart am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Nicht alle Kommunen, die aus Sicht der Landesregierung als Corona-Hotspot gelten, haben sich bislang zu diesem Schritt entschlossen. Wie ist die Lage in Ulm und im Alb-Donau-Kreis?

Das Ministerium hatte Städte und Kreise mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen verpflichtet, Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr zu erlassen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts lagen am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) 24 Stadt- und Landkreise über dem Wert von 50 bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz. Darunter eigentlich auch Ulm und der Alb-Donau-Kreis.

Stadt- und Landkreise müssen nun Corona-Gefahrenprognose abgeben

Der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Alexis von Komorowski, sagte am Freitag, er habe sich für die Ausgangsbeschränkungen eigentlich eine Verordnung auf Landesebene gewünscht. Den Kreisen würde nun eine Gefahrenprognose abverlangt, da sie prüfen müssten, ob alle anderen Mittel zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ausgeschöpft seien.

Dass bislang nicht in allen Kreisen mit einer Inzidenz über 50 Ausgangsbeschränkungen erlassen wurden, erklärt von Komorowski mit den rechtlichen Hürden. "Das zeigt, dass sich alle Kreise an den Erlass halten." Seien nicht alle Kriterien gegeben, dürften die Kreise gar keine Ausgangsbeschränkung erlassen.

Auch die Sprecherin des Städtetages Baden-Württemberg, Christiane Conzen, betonte, es gebe keinen Automatismus, der eine Ausgangsbeschränkung erfordere, wenn ein Kreis über 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz liege. Die jeweils zuständige Behörde müsse selbst prüfen, ob eine Ausgangsbeschränkung zu erlassen ist.

Ulm hat den Inzidenzwert überschritten und trotzdem keine Beschränkung

Derzeit sei Ulm mit einem Inzidenzwert von 55,2 (Stand: 12. Februar 2021) der einzige Stadtkreis, der den Schwellenwert überschreitet und für den keine regionale Ausgangsbeschränkung gelte, teilte Conzen mit. Doch die "knappe Überschreitung des Schwellenwerts" und der "deutliche Abwärtstrend" könnten Gründe sein, die Regelung nicht einzuführen. Der Alb-Donau-Kreis hat einen Inzidenzwert von 59,9. Doch auch hier gelten nach Angaben des Sozialministeriums die Ausgangsbeschränkungen vorerst nicht mehr.

Ob man eine Ausgangsbeschränkung für Ulm und den Alb-Donau-Kreis einführen müsse, werde täglich intensiv und gewissenhaft geprüft, so Landrat Heiner Scheffold. Man werde die Entwicklung der kommenden Tage genau beobachten und Anfang nächster Woche erneut abwägen, ob eine Ausgangssperre notwendig sei. „Eine nicht gut begründete Ausgangssperre ist Gift für die Akzeptanz der Bevölkerung“, so Scheffold weiter. Bürger im Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm können sich vorerst unabhängig von der Uhrzeit frei bewegen. Die landesweiten Kontaktbeschränkungen würden aber nach wie vor gelten: Private Treffen sind nur mit Haushaltsangehörigen sowie mit einer weiteren Person gestattet.

Neben dem Überschreiten der 50er-Inzidenz an sieben Tagen in Folge sieht der Erlass noch weitere Kriterien vor: Es muss ein "diffuses Infektionsgeschehen" feststellbar sein. Davon spricht man, wenn ein Anstieg der Infektionen nicht einem bestimmten Ort zugeordnet werden kann - beispielsweise einem Pflegeheim. Zudem müssen alle bislang getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung nicht verhindern können. Die neuen Ausgangssperren sollen wieder aufgehoben werden, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz mindestens drei Tage in Folge unter 50 liegt.

Polizeipräsident: Ausgangsbeschränkungen sind wirksames Mittel

Nach Überzeugung des Mannheimer Polizeipräsidenten haben die Ausgangsbeschränkungen dazu beigetragen, dass sich das Coronavirus deutlich gebremst ausgebreitet hat. "Zwei Wochen, nachdem die Stadt Mannheim als erste Kommune die Ausgangssperre eingeführt hatte, ging die Zahl der Neuinfektionen anders als in den Nachbarkreisen zurück", erläuterte Andreas Stenger.

Mannheim hatte bereits am 4. Dezember 2020 Ausgangssperren erlassen. Landesweit wurde erst Mitte Dezember verboten, sich zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens ohne triftigen Grund draußen aufzuhalten. "Das zeigt, dass die Ausgangssperre durchaus ein probates Mittel sein kann, die Ansteckung mit dem Virus einzudämmen", so Stenger.

Der Erlass wurde den Kommunen erst am späten Mittwochabend zugestellt. Die Landesregierung wollte ursprünglich erreichen, dass über Fastnacht keine Lücke bei den Ausgangsbeschränkungen entsteht. Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die bisherigen landesweiten Ausgangsbeschränkungen gekippt. Sie waren an diesem Donnerstag ausgelaufen. (krom/dpa/lsw)

