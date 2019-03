08:30 Uhr

Ausstellung: Die Putte macht dicht

Schirin Kretschmann hat für „Paste“ die Fenster des Kunstraums am Augsburger Tor in Neu-Ulm geschwärzt. Dafür holt die Künstlerin den Verkehr von draußen nach drinnen.

Von Marcus Golling

Tagsüber ist es in der Putte hell. Normalerweise. Denn die Künstlerin Schirin Kretschmann hat für ihre Ausstellung im Kunstraum am Augsburger Tor nicht etwa die Wände behängt, sondern die großen Fenster beschmiert: mit tiefschwarzem Lederfett, wie es sonst Reiter für ihre Stiefel und Sattel benutzen. „Paste“ ist zugleich die erste Ausstellung unter der neuen künstlerischen Leiterin Carolina Pérez Pallares. Die Künstlerin teilt sich die Stelle mit dem Kunsthistoriker Axel Städter.

Die aus Südamerika stammende und in Leipzig lebende Kuratorin schätzt die 1980 geborene Kretschmann, die wie sie an der Akademie in Karlsruhe studierte, sehr – weil sie immer raumbezogen arbeite.

Das Lederfett erzeugt auch ein Gefühl von Vertrautheit im leeren Raum

Tatsächlich verändert die Lederfett-Behandlung die Putte. Durch die Verdunkelung nimmt der Besucher den leeren Raum neu wahr, dieser wird dadurch, wie es Kretschmann formuliert, zum „Readymade“, wird also selbst zum Kunstwerk deklariert. Doch die Idee hinter „Paste“ ist komplexer. Denn das Lederfett entwickelt durch seinen (Schuhcreme-)Geruch eine eigenwillige Präsenz, erzeugt aber auch ein Gefühl von Vertrautheit.

Vor allem aber trennt die beidseitige Schwärzung der Scheiben den Außen- vom Innenraum. Die Putte wird dadurch von der Straße aus zur Black Box mit geheimnisvollem Inhalt, umgekehrt ist die Straße drinnen nur noch durch ihre Geräusche wahrnehmbar. Kretschmann spielt mit diesem Umstand, indem sie den Verkehr wieder in die Ausstellung holt: als Video im Hinterraum. Ein kluger Kniff.

Die Ausstellung läuft bis 24. März – und das Lederfett auch. Das Material trocknet auf der glatten Oberfläche nicht komplett, sondern verändert sich mit Temperatur und Sonneneinstrahlung, bekommt Risse, kriecht langsam das Glas hinunter. Am Ende wird es in der Putte wieder einigermaßen hell sein. Danach wartet Putzarbeit. „Es wird eine Riesensauerei“, prophezeit die Künstlerin.

Die Putte ist Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Zur Finissage am Sonntag, 24. März, um 11 Uhr, gibt es ein Künstlergespräch mit Schirin Kretschmann.

Lesen Sie auch: Theater Ulm feiert mit dem neuen Spielplan sein Zuhause

Themen Folgen