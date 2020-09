vor 48 Min.

Ausstellung der Künstlergilde Ulm: Blickfang im lichten Raum

Plus Nach 14 Tagen endet eine Ausstellung der Ulmer Künstlergilde. Ihre Mitglieder beschäftigten sich mit Corona, dem Leben – und der Apokalypse.

Von Ralph Manhalter

Mittelamerikanisch ist das erste, was dem Betrachter der drei Statuetten von Ulrike Beulich-Pfeiffer einfällt. Ein aztekischer Gott oder Kukulkan, die gefiederte Schlange der Mayas könnten inspirierend gewirkt haben. Ein Blickfang sind sie allemal im lichten Raum der Ulmer Künstlergilde in der Donaustraße. Vergangenen Sonntag endete nach 14-tägiger Dauer die Ausstellung von Werken der Mitglieder.

Um die einhundert Arbeiten seien in diesem Jahr dazu eingereicht worden, berichtet Sonja Hatzelmann. Normalerweise wären es noch einige mehr, aber berücksichtige man die gegenwärtige Situation, sei man dennoch zufrieden. Die Künstlerin selbst präsentierte ihre Impressionen von der Bodensee-Halbinsel Höri, wo sie im vergangenen Jahr einige Zeit verbracht hatte. Eine durch Marmormehl hervorgerufene und durch Trocknung zur Wirkung gelangte krakelierte Oberfläche kontrastiert mit spiegelglattem Hautleim. Himmel und Erde, Wasser und Land. Eine sichtbare Abgrenzung der Elemente, ein rotes Element als Akzent. Blut, vielleicht Leben?

Ausstellung der Künstlergilde Ulm geht zu Ende

Mit letzterem, genauer mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie darauf beschäftigte sich Annegret Polack-Papke. „Vom Reisen träumen“ ist eine Collage mit und ohne Masken. Die gegenwärtigen Diskussionen verbildlicht, eine Sehnsucht nach Normalität im Zeitalter der Ungewissheiten. Hierzu einreihend auch die Endlosschleife der Klimadebatte. Aus „Bachgeflüster“ und „verbrannter Erde“ entwickelt sich ein „Müllsog“, die lebensspende Frische des Gewässers weicht bedrohlichen Rot- und Brauntönen, bevor alles in trostlosem Grau seinen Abschluss findet. Muss das terrestrische Inferno wirklich sein, mag die Botschaft der Künstlerin Andrea E. Sroka lauten. Die Evolution kann auch Revolution sein. Nur besteht die Sorge, die Errungenschaften nicht mehr schätzen zu wissen, sie a priori unzufrieden als gegeben hinzunehmen.

Da hilft manchmal ein kleiner Blick zurück in die gar nicht so ferne Vergangenheit. Die mit dem Gilde-Preis ausgezeichneten Fotografien von Josef Feistle zeigen diese in aller Drastik: Grenzland, so der Titel der Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus einer Zeit, als das Denken noch komfortabel schwarz-weiß war. Aufnahmen der einstigen deutsch-deutschen Grenze bei Eußenhausen-Meiningen, Wachtürme und Stacheldrahtgeflecht. So fern und doch so nah. In freier Anlehnung an Andreas Gryphius mag man hier sinnieren, was dieser heute fällt, baut jener morgen auf. Sind wir wirklich auf dem Weg in eine bessere Welt? Es bleibt nicht zu hoffen, dass das Bild „ Ulm nach dem Klimawandel“ von Fritz Schlecht die Antwort darauf ist. Palmen begrenzen die türkisblaue Donau, rosa Flamingos brüten vor der Kulisse des Münsters. Eine schön-schauerliche Apokalypse in den leuchtenden Farben des Südens. Wir haben die Szenarien selbst in der Hand. Dem Künstler ist die Aufgabe des Mahners, des Propheten zugekommen. Oder die des stillen Beobachters. Die Ergebnisse beider Perspektiven zeigte die Ausstellung der Künstlergilde sehr ausführlich.

