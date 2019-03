vor 1 Min.

Ausstellung im Stadthaus: Ein Land steigt in den Ring

Die Fotografin Katharina Alt zeigt im Stadthaus, welche Bedeutung der Boxsport für die Gesellschaft in Kuba hat. Die 39-Jährige hat eine besondere Beziehung zu (Neu-)Ulm.

Von Marcus Golling

Der Boden: nackter Beton. Der Ring: einfach nur ein paar gespannte Seile. Mehr braucht es in Kuba nicht, um einen Boxkampf auszutragen. In dem sozialistischen Karibikstaat ist Boxen nicht nur ein Sport, es prägt die Gesellschaft wie hierzulande nur der Fußball, es zieht schon Grundschulkinder in seinen Bann, eröffnet jungen Männern die Chance auf Sozialprestige. Kaum eine andere Nation hat so viele Erfolge bei Olympischen Spielen und Amateur-Weltmeisterschaften erzielt wie Kuba.

Katharina Alt hat bei zwei Reisen in den Inselstaat diese besondere Welt erkundet und mit ihrer Kamera festgehalten. Das dabei entstandene Projekt „Boxing Cuba“ wurde 2016 vom „Museum Fünf Kontinente“ in München gezeigt, nun ist es im Stadthaus Ulm zu sehen. Für Alt eine Rückkehr: Die inzwischen 39-Jährige absolvierte einen Teil ihrer Fotografenausbildung in Neu-Ulm, bevor sie Fotodesign mit den Schwerpunkten Porträt und Reportage in München studierte. Dort lebt sie noch heute.

In Kuba werden erfolgreiche Boxer auf der Straße erkannt

„Boxing Cuba“ hat mit Sportfotografie wenig zu tun. Katharina Alt zeigt kaum Wettkämpfe, sondern die Menschen. Kinder mit abgewetztem Kopfschutz, die noch etwas schüchtern die Fäuste erheben. Junge Männer, die selbstbewusst, aber ohne übertriebene Eitelkeit ihre gestählten Körpern präsentieren. Veteranen des Boxrings, wie den dreifachen olympischen Goldmedaillengewinner Félix Savón Fabre, die in ihren bescheidenen Wohnungen zwischen Trophäen sitzen. In Kuba, sagt Alt beim Presserundgang durch ihre Ausstellung, seien erfolgreiche Boxer Stars, würden auf der Straße von fast allen Menschen erkannt. Reich sind sie aber nicht, zumindest nicht nach unseren Maßstäben. Für eine schöne Uhr am Handgelenk oder ein Heim mit Klimaanlage reicht es manchmal aber schon. Der Ulmer Sportmediziner Mark Dorfmüller, Arzt der deutschen Box-Nationalmannschaft und Gast bei der Vorbesichtigung, kennt die Szene in Kuba aus eigener Anschauung; er durfte sogar in das nationale Leistungszentrum, das Alt nicht betreten konnte. „Das Leben ist extrem hart, das Training ist extrem hart“, sagt er. Das wollten die Jungen hier in Deutschland, die stattdessen auch zum Golfen gehen können, nicht.

Natürlich erzählt „Boxing Cuba“ auch vom Traum, die Armut abzuschütteln und es durch den Sport nach oben zu schaffen – wie „Rocky“ im Film. Einige von den Sportlern und Trainern, die Alt fotografiert hat, haben das Land nach der Öffnung verlassen, um im Ausland ihr Glück zu suchen. Aber das ist nur eine Facette. Vielmehr schildert die Ausstellung die tiefe Verankerung im sozialen Leben des Staates, die Mamas, die vor dem Zaun des Box-Gyms warten, die Väter, die ihre Kinder zum Training begleiten, die Freundschaften der Akteure untereinander. „Wenige Posen, sehr viel Privates“ zeige „Boxing Cuba“, sagt Stadthaus-Projektleiter Tommi Brem.

Ganz oben im Stadthaus Ulm ist ein Boxring aufgebaut

Katharina Alt präsentiert all das auf Bildern von hoher ästhetischer Qualität, mit kraftvollen Farben und räumlicher Tiefe. Was die Ausstellung noch reizvoller macht, sind die Requisiten, die das Stadthaus-Team zusammengetragen hat. Auf Ebene zwei hängen ein Punching Ball und ein Sandsack von der Decke, ganz oben im Meier-Bau ist sogar ein kompletter Boxring aufgebaut. Dieser stammt von Boxring Iller-Senden, der ihn wiederum aus der ehemaligen US-Kaserne im Wiley übernommen hat. Schaukämpfe kubanischer Boxer sind darin leider nicht geplant. Dabei würden diese gut in eine Kultureinrichtung passen. Denn Boxen sei, wie Sportarzt Dorfmüller erklärt, ein Tanz mit dem Gegner. Besonders in Kuba.

„Boxing Cuba“ wird am Freitag, 22. März, um 19 Uhr eröffnet. Bei der Vernissage spricht Boxexperte Tobias Drews (Sport 1) mit dem Boxtrainer Luis Palacios und dem ehemaligen Weltmeister Markus Bott. Danach läuft die Schau bis 26. Mai, der Eintritt ist frei. Der zugehörige Bildband von Katharina Alt ist im Stadthaus und im Handel für 34,90 Euro erhältlich.

