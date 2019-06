00:33 Uhr

Ausstellung über Einstein kommt

Landesstiftung bewilligt Zuschuss

Ein Antrag der Stadt Ulm auf eine Förderung der Dauerausstellung zu Ehren Albert Einsteins ist vom Land positiv beschieden worden. Der Aufsichtsrat der Baden-Württemberg-Stiftung bewilligte nach Angaben der Ulmer Stadtverwaltung 600000 Euro für das Projekt. Im Mittelpunkt der Ausstellung, die im Haus „Engländer“ am Ulmer Weinhof untergebracht werden soll, werden Albert Einstein und seine zweite Ehefrau Elsa, mit der er von 1919 bis zu ihrem Tod 1936 verheiratet war, stehen. Anhand neu erschlossener Quellen und Zeitzeugenberichte soll die Geschichte Einsteins und seiner Familie in Ulm lebendig präsentiert werden (wir berichteten).

Der Umbau soll zu Beginn des Jahres 2021 beginnen, sobald die Räume im Engländer frei werden. Die Eröffnung ist für den Jahreswechsel 2021/22 vorgesehen. Die Stadt will in die Konzeption und Gestaltung der Ausstellung rund eine Million Euro investieren, die jährlichen Folgekosten sind mit 300000 Euro kalkuliert.

„Das ist wirklich ein Tag großer Freude“, kommentierte Bürgermeisterin Iris Mann, die das Gedenken an den berühmtesten Sohn Ulms als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Einstein innerhalb der Stadtverwaltung federführend vorantreibt, „der Zuschuss bestätigt, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind und gibt dem gesamten Projekt Rückenwind“. Auch OB Gunter Czisch freute sich über die gute Nachricht aus Stuttgart: „Das unterstreicht die besondere Stellung, die Albert Einstein bis heute einnimmt. Natürlich in seiner Geburtsstadt Ulm. Aber eben auch darüber hinaus: Albert Einstein ist eine der herausragenden Persönlichkeiten in der Geschichte Baden-Württembergs.“ Und diesem Umstand habe die Baden-Württemberg-Stiftung mit der Bewilligung der Fördergelder Rechnung getragen. (az)

