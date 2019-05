18.05.2019

Ausstellung über Vögel

Nistkästen und Schauwände im Rathaus

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung zeigt in Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz München (LBV) ab Montag, 20. Mai, eine Ausstellung über Gebäudebrüter im Rathaus. Gebäudebrütende Vogelarten kämpfen mit drastischen Bestandseinbrüchen. So stehen zum Beispiel Mauersegler und Mehlschwalben in Bayern inzwischen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Die Wanderausstellung des LBV stellt die wichtigsten Gebäudebrüter, wie beispielsweise den Haussperling, Schwalben, Mauersegler oder Falken sowie ihre Lebensweise vor. Gleichzeitig wird dargestellt, wie die Lebensräume der Vögel erhalten werden können. Auch Nistkästen werden ausgestellt.

Die Ausstellung ist kostenfrei und befindet sich im dritten Obergeschoss des Rathauses (Augsburger Straße 15). Sie kann bis Freitag, 14. Juni, zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden. (az)

