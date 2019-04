vor 20 Min.

Auszeichnung für Ehrenamtler: Verborgene Engel rücken ins Rampenlicht

Mit einer Auszeichnung werden freiwillige Helfer in Neu-Ulm gewürdigt. In diesem Jahr gibt es drei Preise. Was der Oberbürgermeister dazu sagt.

Von Andreas Brücken

Zahlreiche Menschen helfen täglich in der Gesellschaft und packen an, ohne dafür Geld zu erwarten. Meist geschieht dies außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung. Um auf die Arbeit ehrenamtlicher Helfer hinzuweisen, hat sich in Neu-Ulm der Verein Verborgene Engel gegründet. Jedes Jahr organisieren dessen Mitglieder eine Feier für verdiente Mitbürger, um deren Engagement anzuerkennen.

Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg sagte in seinem Grußwort, dass der Preis eine Wertschätzung vermitteln solle, die gleichzeitig nur schwer zu erfassen sei: „Was die ehrenamtlichen Bürger leisten, würde man erst dann erkennen, wenn sie nicht mehr tätig sind.“ Die freiwilligen Helfer seien die Antwort auf die Ellenbogengesellschaft, erklärte das Stadtoberhaupt weiter.

Verein Verborgene Engel zeichnet engagierte Bürger in Neu-Ulm aus

Ursula Okunick erhielt die Ehrung für ihr langjähriges und vielseitiges Engagement in verschiedenen Integrations- und Kinderprojekten des Familienzentrums. Die Erste Vorsitzende des Vereins Verborgene Engel, Waltraud Oßwald, gab nur einen kurzen Auszug aus der Ehrenamts-Vita von Okunick: Die 81-Jährige hat sich sowohl als Lesepatin, in der Ferienbetreuung, in der Hausaufgabenhilfe, als Lernpatin als auch bei der „Leih-Oma-Opa-Vermittlung“ engagiert. Seit 2017 setzt sich Okunick auch für unbegleitete junge Flüchtlinge ein. Aus gesundheitlichen Gründen musste sich die Seniorin jedoch vom Festabend entschuldigen lassen. Renate Koch vom Familienzentrum nahm stellvertretend die Auszeichnung entgegen.

Für das Projekt „Gemeinsam genießen“ wurden Sigrid Markmiller, Florian Repper, Thea Krämer, Gisela Altschäffl, Edith Konarkowski und Tosca Szmrecsanyi geehrt. Das Team hat sich größtenteils während der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit vor rund zwei Jahren zusammengefunden. Als damals immer öfter Kritik aufkam, dass einheimische, Not leidende Bürger in den Schatten der Flüchtlingshilfe geraten würden, entschlossen sie sich, hier Abhilfe zu schaffen. Sie stellen seitdem für Bedürftige zweimal im Monat ein Menü zusammen. Etwa 60 Gäste finden sich regelmäßig dazu im Petrussaal ein. Hier lesen Sie mehr über das Projekt.

Walter Schweitzer ist seit vielen Jahrzehnten im Steinheimer Dorfleben eine feste Größe. Neben seiner Arbeit für den TSV organisierte Schweitzer bis vor einigen Jahren auch Familienwanderungen und Bergtouren. Für die kleinen Besucher des Steinheimer Dorffest stellte er zudem ein buntes Unterhaltungsprogramm zusammen. Bis 2013 war Schweitzer Erster Vorsitzender des Vereinsrings in Steinheim. Für seine Verdienste um das Gemeindeleben erhielt Schweizer deshalb ebenfalls den „Verborgenen Engel“.

Auch interessant: Neues Projekt soll Neu-Ulmer Neubürgern Heimatgefühle geben

Themen Folgen