10.04.2018

Auszeichnungen für stille Helfer

Der Verein Verborgene Engel Neu-Ulm führt wieder mal heimliche Helden ins Rampenlicht – und zeigt ihnen, wie sehr ihr Einsatz geschätzt wird

Von Andreas Brücken

Ungezählte Helfer stellen ihre Arbeit in den Dienst der Gesellschaft, ohne dafür Geld zu bekommen. Die meisten von ihnen wirken im Verborgenen in Vereinen, Kirchen oder Hilfsorganisationen. Um die Leistung dieser Menschen zu würdigen, hat sich vor sechs Jahren der Verein Verborgene Engel Neu-Ulm gegründet. Eine achtköpfige Jury sucht jedes Jahr ehrenamtliche Bürger, um diese für ihre Leistungen auszuzeichnen. Jetzt war es wieder so weit.

Die Vorsitzende Waltraud Oßwald erlebt immer wieder ähnliche Reaktionen, wenn die Ehrengäste zum Festabend eingeladen werden: „Warum ich?“, sei meistens die erste Frage der Betroffenen. Die Antwort der Vorsitzenden lautet immer wieder: Weil es in unserer Gesellschaft nicht vorwärts ginge ohne Menschen, die im Stillen und im Hintergrund ihre Zeit anderen schenken. Eine Wertschätzung für den selbstlosen Arbeitseinsatz solle die Auszeichnung mit Urkunde und Erinnerungsmedaille sein.

Ein Musterbeispiel dafür sei das Ehepaar Diebold, wie Reinhard Junginger, Vorstandsmitglied der Verborgenen Engel, erklärte. Die beiden engagieren sich seit den 1980er-Jahren für den Sportverein in Steinheim. Als Gründungsmitglied war Siegfried Diebold 20 Jahre lang Vorsitzender, organisierte Wanderungen und brachte sich auch im Vereinsring seiner Heimat ein. Seit zehn Jahren betreut er die Männerturngruppe. Christl Diebold ist seit der Gründung des Vereins Übungsleiterin der Turnfrauen und Mitglied im Frauenkreis, wo sie sich im dörflichen Leben und bei kirchlichen Festen engagiert. Gemeinsam organisiert das Ehepaar eine Walkinggruppe, die sich wöchentlich bei jedem Wetter trifft. „Angesichts dieser Fülle ehrenamtlicher Aktivitäten haben Sie die Latte sehr hoch gehängt“, erklärte Junginger in seiner Rede und weiter: Die Familie Diebold sei das Fundament, auf dem der Zusammenhalt der Gesellschaft gründet.

„Besonders stolz“ sei die Jury darauf, den ehrenamtlichen Einsatz von Irmgard Gehrke, Rosemarie Brückner und Brigitte Tomaschewski auszeichnen zu dürfen, wie Vorstandsmitglied Hans Aicham-Bomhard erklärte. Die drei Frauen haben den Besuchsdienst der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Pfuhl für einsame Menschen organisiert. Regelmäßig oder in größeren Abständen besuchen sie Senioren, Kranke und pflegebedürftige Menschen zu Hause, in Kliniken oder Heimen. So sehr sich das Trio auch über den Preis gefreut hat, mischt sich ein Wermutstropfen in deren ehrenamtliche Arbeit, denn Helfer für den Besuchsdienst werden weiterhin dringend gesucht.

Für sein langjähriges Wirken zum Wohle der Stadt wurde auch Konrad Marzari aus Ludwigsfeld ausgezeichnet. Jurymitglied Bernhard Maier dankte ihm für seinen langjährigen Dienst für die Feuerwehr: Als Gerätewart, Maschinist und auch als Wirt für das Feuerwehrheim war er viele Jahre im Einsatz. Darüber hinaus übernahm Marzari die Verantwortung als technischer Leiter für das Funkenfeuer, das Maibaumstellen und die Stadtteilfeste.

Auch wenn sich der 76-Jährige vor 18 Jahren aus einigen Ämtern zurückgezogen hat, stellt er heute noch seinen Obstgarten für die Hockete und das Schuppenfest im Ulmer Ried zur Verfügung.