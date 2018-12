vor 53 Min.

Auszeit im Advent

In der St.-Konrad-Kirche ertönen weihnachtliche Klänge

Von Iris Goefsky

Das Adventskonzert in der St.-Konrad-Kirche lockte viele Konzertfreunde am dritten Adventssonntag nach Burlafingen – und die ließen sich von der vorweihnachtlichen Stimmung verzaubern. Marianne Baumann vom St. Konradverein, der die Feierstunde veranstaltete, eröffnete den Abend und sagte: „In Burlafingen ist das gemeinsame Singen und Musizieren im Advent eine feste Tradition.“

Die Programmauswahl – sei es vom Musikverein Burlafingen oder den drei Chören des Gesangvereins Burlafingen – kam auch in diesem Jahr wieder bestens an: Der Musikverein Burlafingen startete den Abend mit dem mehrstimmigen Kanon „Pachelbel’ Canon“, im Anschluss brachte der gemischte Chor des Burlafinger Gesangvereins einen Auszug aus seinem Programm. Hier bekamen die Besucher „Advent is a Leuchten“ oder „The first Novell“ zu hören, nur um zwei Beispiele zu nennen. Ein Repertoire von alpenländischen Weihnachtsliedern bis zu Weihnachtsliedern aus England und Polen – es war für jeden etwas dabei. Auch die Mitwirkende Jolanta Janicks überzeugte mit ihrem Gesang und zauberte eine einmalige Stimmung.

Ein besonderes Highlight waren Sonja Ehret an der Flöte mit Anton Schock an der Violine und Anara Schock an der Orgel, die von der Empore „Bist du bei mir“ von Johann Sebastian Bach durch die Kirche ertönen ließen. Auch die Weihnachtsklassiker wie „Süßer die Glocken nie klingen“ oder „Winter Wonderland“, dargeboten vom Chor Ton-Art mit Anara Schock, erzeugten eine festliche und besinnliche Stimmung unter den Besuchern. „Das ist alles so schön“, schwärmte eine Burlafingerin und meinte etwas später: „Dieses Konzert ist schon immer etwas Besonderes.“ Zum Abschluss gab es das gemeinsame Lied „Macht hoch die Tür“ – und der Beifall am Ende des Konzertabends bewies, dass die Burlafinger diese Auszeit vom Stress in der Weihnachtszeit genossen haben.

Themen Folgen