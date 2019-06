vor 11 Min.

Auto brennt auf Parkplatz bei Eislaufanlage aus

Am Dienstag musste die Feuerwehr tum Parkplatz bei der Eislaufanlage in Senden ausrücken.

Ein Auto stand am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz der Eislaufanlage Illerau in Senden komplett in Flammen.

Obwohl die Sendener Feuerwehr den Brand der Polizei zufolge schnell unter Kontrolle bringen konnte, brannte das Fahrzeug vollständig aus. Zudem griffen die Flammen auf einen nebenan geparkten Pkw über, sodass dessen linke Fahrzeugseite und die Fahrzeugfront stark beschädigt wurden. Auch der Baum, unter dem die beiden Wagen geparkt waren, wurde durch die Flammen teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache kommen vermutlich überhitzte Bremsen in Frage. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 25.000 Euro. (az)

