vor 55 Min.

Auto brennt im Deutschhaus

Ein technischer Defekt setzte wohl dieses Auto in Brand.

Kleine Ursache, große Aufregung. Feuer fängt ein Ford am Montag in Ulm.

Brand im Parkhaus: Gegen 16.15 Uhr rückten am Montag nach Polizeiangaben die Rettungskräfte in die Friedrich-Ebert-Straße aus. Im ersten Obergeschoss eines Parkhauses brannte ein Auto. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An dem Ford entstand Totalschaden. Die Höhe schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Polizei sperrte Bereich großräumig ab. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat.

Themen Folgen