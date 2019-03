11:40 Uhr

Auto fährt gegen Straßenbahn

Schon wieder ein Tram-Unfall in Ulm: Am morgen kommt es beim Schulzentrum Kuhberg zum Zusammenstoß. Nach Angaben der SWU wird kein Fahrgast verletzt.

Am Montagvormittag gegen 7.45 Uhr ist ein Auto am Schulzentrum Kuhberg in eine Straßenbahn der Linie 2 gefahren. Das melden die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Nach Angaben des Unternehmens verletzte sich der Autofahrer leicht, die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Unfallursache war am Vormittag noch unklar.

Die SWU Verkehr richtete einen Schienenersatzverkehr ein, um kurz nach 9 Uhr nahm die Straßenbahn den Betrieb wieder auf. Die Linie 2 verkehrt seit Dezember 2018. Seitdem hat es eine Reihe von Unfällen gegeben, dabei einige Zusammenstöße mit Autos. (az)

