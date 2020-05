vor 18 Min.

Auto fährt sich bei Unfall auf Verkehrsinsel fest

Ein Unfall hat sich am Montagmittag in Neu-Ulm ereignet.

Eine Autofahrerin hat am Montag beim Abbiegen eine Verkehrsinsel übersehen. Ihr Wagen fuhr sich darauf so fest, dass es abgeschleppt werden musste.

Ein Verkehrsunfall hat sich Am Montag gegen 11.35 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße/Bernat-Vernet-Straße in Neu-Ulm ereignet. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 67-jährige Autofahrerin von der Bahnhofstraße nach links in die Bernat-Vernet-Straße ab, übersah hierbei jedoch die dortige Verkehrsinsel und das darauf aufgestellte Verkehrszeichen.

Da sich das Auto der Frau auf der Verkehrsinsel festgefahren hatte, musste es abgeschleppt werden. Der Unfallgesamtschaden beläuft sich auf etwa 5200 Euro. Die 67-Jährige wurde wegen der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit mündlich verwarnt. (az)

