vor 16 Min.

Auto in Blaustein beschädigt: 12-Jähriger haut nach Unfall ab

Bei dem Unfall in Blaustein wurde offenbar niemand verletzt.

Bei einem Unfall in Blaustein soll ein Junge einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht haben - und dann abgehauen sein. Die Polizei sieht Eltern in der Pflicht.

Ein Zwölfjähriger soll am Montag bei einem Unfall in Blaustein einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursacht haben. Nach Angaben der Polizei haute der Junge aber mit seinem Fahrrad ab. Die Beamten sehen Eltern in der Pflicht.

Demnach habe ein 27-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Auto am Kreisverkehr Höhenwiesen auf Höhe der Lindenstraße angehalten, so die Polizei. Der 12-Jährige, der flott mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg des Kreisels unterwegs gewesen sein soll, habe dann nicht mehr bremsen können. Der Junge prallte wohl deshalb von rechts gegen das stehende Fahrzeug.

Verletzt wurde der Junge dabei offenbar nicht. Der Autofahrer habe sofort nach dem Jungen gesehen. Der Bub aber sei davongefahren.

Die Polizei ermittelte den 12-Jährigen mit Hilfe von Zeugen. Er war gesund und munter zuhause. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei bittet Eltern darum, ihre Kinder über pflichtbewusstes Handeln aufzuklären. Als Beteiligter nach einem Unfall einfach davon zu fahren, kann ab 14 Jahren sogar strafbar sein. (az)

