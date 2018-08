11:00 Uhr

Auto in Ulmer Innenstadt in Tankstelle geschleudert

Bei einem Unfall in Ulm wird ein Auto in eine Tankstelle geschleudert.

Bei dem schweren Unfall werden vier Menschen verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß in der Ulmer Olgastraße kam.

Ein schwerer Unfall auf dem Ulmer Altstadtring hat am Montagabend vier Verletzte gefordert. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war gegen 21 Uhr ein Audi auf der Olgastraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Willy-Brandt-Platz unterwegs. Gleichzeitig bog ein entgegenkommender VW Passat von links in die Straße Hafenbad ein.

Der Audi rammte den VW frontal, der VW wurde durch die Aufprall in die entgegengesetzte Richtung gedreht und schleuderte knapp am Fahrleitungsmast der Straßenbahn vorbei über 30 Meter weit in eine Tankstelle hinein. Dort prallte er noch in einen geparkten Wagen. Im Audi wurden drei Männer leicht verletzt, im VW der Fahrer mittelschwer. Der Notarzt versorgte alle gemeinsam mit dem Rettungsdienst und brachte sie zum Teil in Krankenhäuser.

Zur Spurensicherung musste die Olgastraße voll gesperrt werden, nur die Linienbusse wurden an den Spuren vorbei durch die Unfallstelle gelotst. Die Feuerwehr musste mehrere Öllachen mit Ölbinder abstreuen. Der Audi und der VW wurden vom Abschleppdienst abtransportiert. Die Sachschäden schätzt die Polizei beim Audi auf rund 40 000 Euro, am VW auf etwa 15 000 Euro und an dem geparkten Auto noch weitere 5 000 Euro. Um den Unfallhergang nachvollziehen zu können, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter Telefon 0731/188-2512 melden. (heck)

