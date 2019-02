vor 35 Min.

Auto kippt um - A8 Richtung München gesperrt

Nach einem schweren Unfall bei der Ausfahrt Ulm-West bleibt die A8 für mehr als eine Stunde gesperrt. Rettungskräfte befreien das Unfallopfer auf spektakuläre Weise.

Von Thomas Heckmann

Einen Schwerverletzten hat ein Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München gefordert. Für die Rettungsarbeiten musste die Autobahn über eine Stunde gesperrt werden, mehr als zehn Kilometer Stau waren die Folge.

Nach den ersten Zeugenaussagen war kurz nach halb acht Uhr morgens ein Opel in Richtung München auf der Autobahn unterwegs. Im Baustellenbereich der Ausfahrt Ulm-West wechselte das Fahrzeug vom rechten Fahrstreifen auf den Beschleunigungsstreifen aus Richtung Ulm. Dabei streifte der Opel einen gerade in die Autobahn einfahrenden Mercedes. Der Opel geriet ins Schleudern, prallte gegen die linke Betongleitwand und kippte auf die Fahrerseite. Der Fahrer des Opel wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Dornstadt und Ulm schafften durch die Frontscheibe einen Zugang für den Notarzt. Nachdem der Schwerverletzte erstversorgt war, überlegten Rettungsdienst und Feuerwehr gemeinsam, wie der Patient schonend und zügig aus dem Auto befreit werden kann. Statt aufwändig das Dach zu entfernen, wurde entschieden, das Fahrzeug wieder auf die Räder zurückzukippen. Dazu wurden große Luftkissen aufgebaut, um das Auto beim Drehen sanft absetzen zu können. Während der Prozedur betreute ein Feuerwehrmann im Auto sitzend den Schwerverletzten. Nach dem Drehen konnte das Unfallopfer durch das Entfernen der Fahrertür zügig aus dem Auto befreit werden. Nach einer weiteren Untersuchung im Rettungswagen wurde der Schwerverletzte in eine Klinik gebracht.

Schwerer Unfall auf der A8 - Autobahn bei Ulm gesperrt

Ob die Morgensonne und die zahlreich vorhandenen gelben und weißen Fahrstreifenmarkierungen innerhalb der Baustelle den Fahrer irritiert haben, untersucht der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Mühlhausen. Nach der Spurensicherung mussten die Feuerwehrleute ein großes Splitterfeld auf der Autobahn zusammenkehren, bevor der Verkehr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Die Autobahnmeisterei Dornstadt stellte währenddessen die Baustellenabsperrungen kreativ um, damit der Verkehr an der Ausfahrt Ulm-West die Autobahn verlassen konnte. Trotzdem bildete sich im Berufsverkehr ein über zehn Kilometer langer Rückstau. Aus Richtung München staute sich der Verkehr ebenfalls mehr als fünf Kilometer zurück, da für die Rettungsarbeiten die linke Fahrspur gesperrt werden musste.

Angaben zum Verletzten und zum Sachschaden konnte die Polizei am Vormittag noch nicht machen.

