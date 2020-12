vor 46 Min.

Auto nach Unfall auf B10 bei Neu-Ulm ausgebrannt

Ein Kleinbus ist bei einem Unfall auf der B10 bei Neu-Ulm komplett ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Von Thomas Heckmann

Ein Kleinbus ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 bei Neu-Ulm ausgebrannt. Kurz nach halb neun Uhr abends war ein entgegenkommendes Fahrzeug mit Anhänger ins Schleudern geraten und gegen den Kleinbus geprallt.

Der Pkw mit Anhänger war auf der B10 aus Richtung der A7-Ausfahrt Nersingen durch die Baustelle in Richtung Neu-Ulm unterwegs. Etwa auf Höhe des Stadtgeil Pfuhl musste der Pkw-Fahrer wegen Fahrzeugen vor sich bremsen. Dabei geriet der Anhänger ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Kleinbus. Der Mercedes-Kleinbus wurde so unglücklich getroffen, dass er in Brand geriet. Der Pkw des Unfallverursachers schleuderte nach rechts eine Böschung hinunter.

Durch den Unfall wurde auch der Aufbau des Anhänger vollständig zerstört, eine Achse herausgerissen. Der Fahrer des Kleinbusses konnte sich noch aus dem brennenden Fahrzeug retten. Ein Rettungswagen, der zufälligerweise an der Unfallstelle vorbeikam, kümmerte sich um den Kleinbusfahrer und die beiden Insassen des Pkw. Alle drei blieben unverletzt. Die Feuerwehr Neu-Ulm hat den Kleinbus gelöscht, die Polizei Neu-Ulm die Unfallermittlungen aufgenommen. Die B10 musste über zwei Stunden gesperrt werden.

