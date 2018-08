vor 51 Min.

Auto prallt gegen Motorrad: Fahrer schwer verletzt

In Senden hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Senden hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Doch wie ist der Unfall passiert? Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Senden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr auf der Kemptener Straße in Richtung Norden.

Auto fährt an der Ampel auf das Motorrad auf

Der 65-jährige Motorradfahrer fuhr auf der linken Spur vor einer 43-jährigen Autofahrerin her. Auf Höhe des Gartencenters war die Ampel Rot und der Motorradfahrer blieb stehen. Die 43-Jährige fuhr mit ihrem Auto gegen den Mann. Dabei wurde der 65-Jährige schwer verletzt und musste anschließend in eine Klinik gebracht werden.

Der Unfallhergang wird von beiden Parteien unterschiedlich geschildert, sodass die Polizeiinspektion Weißenhorn Zeugen des Verkehrsunfalls sucht. Diese können sich unter Telefon 07309/96550 melden. (az)

