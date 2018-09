15:48 Uhr

Auto rammt Straßenbahn: Drei Verletzte

Ein Autofahrer fährt auf der Busspur und überholt eine Tram. Es kommt zum Zusammenstoß. Wie es für die Fahrgäste weitergeht.

Drei Verletzte hat ein Zusammenstoß eines Autos mit der Straßenbahn am Dienstag in Ulm gefordert. Der Fahrer des Autos war nach Angaben der Polizei gegen 15.50 Uhr auf der Sonderfahrspur in der Schwamberger Straße Richtung Friedrichsau unterwegs. Die Spur ist nur für Linienbusse und Straßenbahnen vorgesehen.

Auf der Spur stand eine Straßenbahn an der Haltestelle. Der Autofahrer überholte sie und wollte nach rechts in die Wichernstraße abbiegen. Doch die Straßenbahn war bereits wieder gestartet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Tramfahrer bremste, wodurch Fahrgäste stürzten. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurden drei Personen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte eine 54-jährige Frau und zwei elfjährige Kinder in Krankenhäuser. Der Autofahrer und seine zwei Mitfahrer wurden nicht verletzt. Ein Ersatz-Bus transportierte die unverletzten Fahrgäste der Tram weiter. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden. (az)

