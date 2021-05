vor 1 Min.

Auto und Bus prallen zusammen: Mehrere Verletzte nach Unfall bei Gerlenhofen

Plus Bei Gerlenhofen hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet. Was genau passiert ist.

Von Wilhelm Schmid

Nahe Gerlenhofen hat es an der Einmündung der Freudenegger Straße in die Staatstraße zwischen Senden und Neu-Ulm am Sonntag einen Unfall gegeben.

