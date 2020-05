vor 56 Min.

Autobahn ab Ulm-Ost in Richtung Stuttgart ist gesperrt

Plus Aus noch unbekannter Ursache rammt offenbar ein Lastwagenfahrer ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei.

Zu einer Sperre der Autobahn 8 in Richtung führte eine Unfall kurz vor der Mittagszeit. Nach Informationen unserer Zeitung rammte ein Lastwagen ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei. Der Lkw-Fahrer wurde eingeklemmt und dann nach der Befreiung aus dem Wrack verletzt in eine Krankenhaus gebracht. Die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart war ab Ulm-Ost für Stunden blockiert. Mehr dazu in Kürze. (oma)

