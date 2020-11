vor 16 Min.

Autofahrer flüchtet in Laupheim vor der Polizei - bis der Tank leer ist

Der Mann ist der Polizei kein Unbekannter. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete er jetzt wieder vor den Beamten.

Ein Autofahrer ist am frühen Dienstagmorgen vor der Polizei in Laupheim geflüchtet - trotz der Aufforderung anzuhalten. Wie sich später herausstellte, ist der Mann der Polizei kein Unbekannter.

Die Beamten wollten den 50-Jährigen kurz nach Mitternacht in Laupheim kontrollieren. Doch der Autofahrer gab Gas und flüchtete mit einem VW in Richtung Untersulmentingen. Mit hoher Geschwindigkeit sei der Mann durch verschiedene Ortschaften gefahren und habe dabei sämtliche Anhaltezeichen ignoriert, so die Polizei. Erst als der Tank leer war, hielt der Mann kurz vor Hüttisheim an.

Der 50-Jährige ist der Polizei kein Unbekannter: Er lieferte in der Vergangenheit bereits ähnliche Aktionen. Zudem hat er keinen Führerschein und an dem VW waren die falschen Kennzeichen angebracht.

Jetzt muss der Mann erneut mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei nicht gefährdet. (az)

