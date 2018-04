vor 36 Min.

Autofahrer setzt verletzten Radler aus

Der Mann am Steuer eines Renault Kangoo hatte eine Fahrt in eine Klinik vorgegeben. Welche Erkenntnisse die Polizei schon hat.

Ein Autofahrer hat einen Radler in Ulm mit seinem Renault Kangoo erfasst, dem Verletzten versprochen, ihn ins Krankenhaus zu bringen, den Mann dann aber einfach auf der Landstraße bei Erbach ausgesetzt. Das berichtet die Polizei, die nun nach Zeugen sucht.

Bei dem Unfall am Mittwoch um 15 Uhr war der Autofahrer aus der Frauenstraße nach links in die Karlstraße abgebogen und hatte dabei den 30 Jahre alten Radler übersehen. Der blaue Kangoo und der Radler stießen zusammen, der 30-Jährige wurde verletzt. Nach Angaben des Radlers lud der Fahrer des Renault das Fahrrad ein und gab vor, den 30-Jährigen ins Krankenhaus zu bringen. Doch statt dessen fuhr der Renault-Fahrer mit dem Verletzten Richtung Ringingen und setzte ihn an der Landstraße zwischen Erbach-Bach und Ringingen aus. Danach sei der Mann am Steuer weggefahren, berichtete der Verletzte später der Polizei.

Ein Zeuge fand den schwer verletzten Radler und verständigte den Rettungsdienst, der diesen ins Krankenhaus brachte. Der 30-Jährige hatte sich einen Teil des Kennzeichens des Kangoo gemerkt. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler dürfte ein 26 Jahre alter Mann den Wagen gelenkt haben. (az)