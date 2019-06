vor 36 Min.

Autofahrer sticht mit Brieföffner auf Lkw-Fahrer ein

Auf der B28 Richtung Neu-Ulm ist am Mittwoch ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Lastwagenfahrer eskaliert. Einer der beiden musste ins Krankenhaus.

Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer und ein 65-jähriger Autofahrer waren auf der Bundesstraße von Senden her kommend in Richtung Neu-Ulm unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen bremste der 65-Jährige den Lastwagenfahrer im Bereich der Abfahrt Neu-Ulm Mitte mehrfach aus, so die Polizei.

Als der Autofahrer dann auch den ausgestreckten Mittelfinger zeigte, wollte der Lastwagenfahrer den Mann zur Rede stellen. Hierzu nutzte er die rote Ampel an der Einmündung zur B10 und ging zu dem ebenfalls wartenden Autofahrer.

An einer roten Ampel eskalierte die Situation

An dieser Stelle eskalierte das Streitgespräch. Nach Angaben der Polizei stach der 65-Jährige mit einem Brieföffner auf den Lastwagenfahrer ein. Das Opfer musste im Krankenhaus ambulant ärztlich versorgt werden. Zum Glück waren die Verletzungen im Brustbereich nicht lebensbedrohlich.

Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein sichergestellt. Welche Umstände zu dem äußerst aggressiven Verhalten führten, muss laut Polizei noch geklärt werden. (az)

