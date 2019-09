15:51 Uhr

Autofahrer verpasst Autobahnausfahrt: 25.000 Euro Schaden

Am Dreieck Hittistetten bemerkt ein 75-Jähriger zu spät, dass er die Autobahn verlassen sollte. Der Aufprallschutz verhindert Schlimmeres.

Leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall auf A7 bei Senden zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Mercedes unterwegs in Fahrtrichtung Füssen. Am Autobahndreieck Hittistetten bemerkte er zu spät, dass er auf die B28 in Richtung Ulm abbiegen wollte. Er steuerte sein Fahrzeug abrupt nach rechts und prallte dabei gegen einen Aufprallschutz am Fahrbahnteiler.

Der 75-Jährige wird nur leicht verletzt

Durch die Schutzvorrichtung wurde die Aufprallenergie soweit abgebaut, dass der 75-jährige Fahrer nur leicht verletzt wurde. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden belüft sich auf ungefähr 25.000 Euro. (az)

