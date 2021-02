vor 32 Min.

Autofahrer wendet auf B311 bei Ulm falsch: 50.000 Euro Schaden

Ein 47-Jähriger wendet auf der B311 bei Ulm verbotswidrig und kracht dabei in ein anderes Auto. Bei dem Unfall entsteht ein Sachschaden von 50.000 Euro.

Ein Autofahrer hat auf der B311 zwischen Ulm und Erbach verbotswidrig gewendet und dabei einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 47 Jahre alter Autofahrer am Samstagabend auf der B311 Richtung Erbach unterwegs. Gegen 17.40 Uhr wollte der Mann kurz vor der Einmündung Eisenbahnstraße mit seinem Auto samt Anhänger verbotswidrig wenden, um wieder in Richtung Ulm zu fahren.

Autofahrer übersieht ein anderes Auto

Dabei übersah er jedoch den Mercedes eines 39-Jährigen, der in Richtung Ulm unterwegs war. Der Mercedes krachte in den Kia und überschlug sich danach einmal. Der 39-Jährige blieb bei dem Überschlag unverletzt. An den beiden Autos entstand ein Schaden von circa 50.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (AZ)

