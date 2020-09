17:44 Uhr

Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Beimerstetten wird ein Radfahrer schwer verletzt.

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer in Beimerstetten erlitten. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schwere Verletzungen hat am Montag ein Radfahrer in Beimerstetten erlitten. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Autofahrerin dessen Vorfahrt missachtet.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Opel in der Ulmer Straße. Sie kam aus Richtung Bernstadt. An einer Kreuzung bog sie in Richtung Ulm-Jungingen ab. Ein 30-jähriger Fahrradfahrer kam entgegen. Den übersah die Autofahrerin.

Der Radler konnte nicht mehr bremsen und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen