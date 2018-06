15:20 Uhr

Autofahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Elchingen ist am Mittwochmorgen ein Schaden in Höhe von 23.000 Euro Schaden entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin gegen 8 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Hyundai auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Im Bereich der A8, wo die drei Fahrspuren auf zwei reduziert werden, kam es verkehrsbedingt zu Stau. Der Fahrer eines Audi erkannte dies zu spät und fuhr auf die Hyundai-Fahrerin auf.

Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Zur Absicherung der Unfallstelle und Fahrbahnreinigung wurden die Feuerwehren Ober- und Unterelchingen verständigt. An beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. (az)

