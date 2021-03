vor 48 Min.

Autounfall bei Nersingen mit zwei alkoholisierten Fahrern

Drei Autofahrer sind bei Nersingen am Freitagabend ineinandergerumpelt. Alkohol war im Spiel.

Drei Autos prallen aufeinander - zwei der Fahrer haben mehr als 1,1 Promille im Blut. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro.

Auf der Ulmer Straße in Nersingen hat sich am frühen Freitagabend, 5. März, ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten ereignet. Der Unfallverursacher wollte laut Polizeibericht dabei von der Ulmer Straße nach links abbiegen, übersah jedoch ein entgegenkommendes Auto. Die Wagen prallten zusammen, das entgegenkommende Auto wurde dabei durch die Wucht der Kollision in das Fahrzeug einer 52 Jahre alten Frau geschleudert. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sowohl der Unfallverursacher als auch der Fahrer des entgegenkommenden Autos deutlich alkoholisiert waren.

Unfall bei Nersingen: Zwei Männer kollidieren mit über 1,1-Promille

Alkoholtests ergaben bei den beiden Männern, im Alter von 26 und 52 Jahren, Werte über der 1,1-Promille-Grenze. Ihre Führerscheine stellte die Polizei sicher, gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Niemand wurde beim Unfall verletzt, zwei Autos mussten jedoch abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro. (az)

