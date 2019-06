13:46 Uhr

Axel Rudi Pell, der Hardrock-Handwerker

Axel Rudi Pell spielt vor vollem Haus im Ulmer Zelt und verneigt sich ganz, ganz tief vor einem dunklen Lord

Von Ronald Hinzpeter

Es ist gute Tradition im Ulmer Zelt, jedes Jahr mindestens einen Helden der Stromgitarre ins Programm zu nehmen. Hier gaben sich schon illustere Saitenkünstler quasi das Kabel in die Hand, etwa Michael Schenker, Joe Satriani, Steve Vai, Gary Moore oder Joe Bonamassa. Heuer war das eben Axel Rudi Pell, der das Haus voll machte, aber so rein heldenmäßig nicht an die eben erwähnten Herren heranreichte. Er wurde trotzdem gefeiert.

Im Prinzip hat der Mann aus Bochum in seiner Karriere vieles richtig gemacht. Als Ex-Mitglied der eher nicht so bedeutenden 80er-Jahre-Metaller Steeler hat er unter seinem eigenen Namen unverdrossen Album um Album aufgenommen, darunter allein fünf mit Balladen, und sich tatsächlich eine treue Fan-Gemeinde erspielt. Dabei bietet er eigentlich nur Altvertrautes, das ganz tief in den 70er Jahren wurzelt. Axel Rudi Pell hat all das, was Ritchie Blackmore und Rainbow jemals an Muskel-Hardrock in Vinyl fräsen ließen, immer und immer wieder durch den Fleischwolf gedreht, aufgekocht, durchgebraten und stets aufs Neue serviert.

Axel Rudi Pell auf den Spuren des dunklen Lords

Er ist ein ausgesprochen gelehriger Schüler des dunklen Lords der Rock-Gitarre – nicht nur, weil er wie sein Meister eine weiße Stratocaster spielt. Die Riffs und vor allem die Soli klingen sehr nach dem Blackmore der mittleren Jahre. Moderne Metal-Spieltechniken mit viel „Jammerhaken“ – vulgo: Vibratohebel – und Tapping-Geschwindigkeitswahnsinn sind seine Sache nicht. Axel Rudi Pell spielt eher traditionell und handwerklich – nicht übertrieben rasant, dafür gerne melodisch. In ruhigeren Passage erinnert er dank seiner mit viel Hall, Echo und Chorus aufgeladenen Strat sogar ein wenig an den Magier der Stratosphärengitarre, David Gilmour von Pink Floyd. Was ihm fehlt, ist eben die Ausstrahlung. Axel Rudi Pell ist so ziemlich der uncharismatischste Gitarrist, den man sich denken kann.

Das Zelt feiert Axel Rudi Pell

Um aber noch einmal auf die Band seines übergroßen Vorbilds zurückzukommen (er covert sogar „Temple Of The King“ vom ersten Rainbow-Album): Pell bietet vertrauten Hardrock mit viel wabernden Keyboards und den immer wieder gerne genommenen einfachen Refrainparolen, die sich so problemlos mitschreien lassen. Dafür wird er im Zelt gefeiert, das ist Musik für viele. Die bietet er sauber dar.

Und immer wieder Rainbow

Die Show macht seine Band, vor allem Sänger Johnny Gioeli, der mit einer ordentlichen Rock-Röhre gesegnet ist. Den auch bei Rockern beliebten Leonhard-Cohen-Tränendrücker „Halleluja“ macht er zur prima Solonummer, die das Zeltpublikum in einen gewaltigen Gospel-Chor verwandelt. Schlagzeuger Bobby Rondinelli, der – wen wundert es – schon mal bei Rainbow getrommelt hat, klopft technisch sauber, aber doch erstaunlich kraftlos die Standard-Rhythmen. Da hätte mehr Urgewalt schon gutgetan. Wie überhaupt der Eindruck bleibt, gerade ein recht braves Hardrock-Konzert erlebt zu haben.

