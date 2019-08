vor 29 Min.

B 10 bei Burlafingen nach schwerem Unfall komplett gesperrt

Insgesamt drei Fahrzeuge waren in einen schweren Unfall auf der B10 verwickelt.

Auf der B 10 geriet ein Auto in den Gegenverkehr. Es kam zum Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, vier Menschen wurden verletzt. Die B 10 ist gesperrt.

Von Christian Gall

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der B 10 bei Burlafingen ereignet. Nach Auskunft der Polizei geriet ein Auto gegen 17.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und rammte einen anderen Wagen. Ein weiteres Fahrzeug stieß kurz darauf ebenfalls in die Unfallfahrzeuge.

Unfall auf B 10 bei Burlafingen: vier Verletzte

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt - eine davon schwer, laut Polizei jedoch nicht lebensgefährlich. Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge haben Totalschaden. Die B 10 wurde nach dem Unfall vollständig gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

