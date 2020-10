13:45 Uhr

B10-Westringtunnel gesperrt: Baustelle sorgt für Stauchaos in Ulm

Der B10-Westringtunnel in Ulm ist wegen Bauarbeiten gesperrt.

Plus Autofahrer in Ulm und Neu-Ulm müssen seit Montag mehr Zeit einplanen, wenn sie auf der B10 am Westringtunnel vorbei wollen. Wegen Bauarbeiten kommt es zu Staus.

Von Thomas Heckmann

Rund eine Dreiviertelstunde mehr brauchen seit Montagmorgen die Autofahrer auf der B10 von Neu-Ulm nach Ulm. Wegen der Sperrung des Westringtunnel für Bauarbeiten muss der Verkehr oberirdisch am Ehinger Tor vorbei geführt werden.

Die Ulmer Stadtverwaltung hat schon in den Wochen vorher über die anstehenden Bauarbeiten informiert, die bewusst in die verkehrsärmeren Herbstferien gelegt wurden. Von 8 bis 16 Uhr wird der Tunnel in Fahrtrichtung Norden gesperrt, damit dringend notwendige Reparaturarbeiten durchgeführt werden können. Für den Berufsverkehr wird die Baustelle jeden Tag abgebaut.

Baustelle am B10-Tunnel in Ulm: Diese Arbeiten sind notwendig

Am Tunnelportal müssen zahlreiche Abplatzungen im Beton repariert werden, die durch Lastwagen verursacht wurden, deren Fahrer die Höhenbeschränkung ignoriert haben. Die über 60 Jahre alten Stützmauern der in den Tunnel führenden Rampe werden akribisch untersucht. Die Sperrung wird dazu genutzt, Schäden durch von hinten eindringendes Wasser zu beseitigen.

Am aufwendigsten sind jedoch die Arbeiten in der Tunnelzufahrt. Die Betonplatten, die die Fahrbahn tragen, stammen aus den 1950er Jahren und sind nicht für die heutige Verkehrsbelastung geeignet. Risse im Asphalt quer durch die Fahrbahn zeigen auch von außen sichtbar, dass die Betonplatten nicht mehr sicher liegen. Mit großen Bohrgeräten werden die Platten durch die Fahrbahn hindurch angebohrt und dann ein stabilisierendes Kunstharz in die alten Betonplatten gepresst, um den Untergrund zu stabilisieren.

Bauarbeiten am Westringtunnel in Ulm dauern noch bis Wochenende an

Seinen Abschluss finden die Bauarbeiten am Westringtunnel mit einer weiteren Vollsperrung in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Dann wird der Fahrbahnbelag auf der Rampe in den Tunnel durch einen lärmmindernden Belag ersetzt.

