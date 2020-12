05:46 Uhr

B10 in Neu-Ulm übers Wochenende gesperrt: So lief der Abriss der Bauernbrücke ab

Weiter ging es am Wochenende nicht: Eine über die Bundesstraße 10 führende Brücke wurde entfernt.

Plus Die B10 ist das ganze Wochenende gesperrt gewesen, weil eine Brücke weichen musste.

Von Thomas Heckmann

Seit Freitagabend bis zum frühen Montagmorgen war die B10 östlich von Neu-Ulm voll gesperrt. Für den vierspurigen Ausbau der Straße musste eine Brücke abgebrochen werden.

Gegen 20 Uhr am Freitagabend wurde die B10 gesperrt und Holzbohlen auf der Straße verlegt. Die Bauernbrücke zwischen dem Breitenhof und Burlafingen musste abgebrochen werden, da die verbreiterte Bundesstraße nicht mehr unter der Brücke hindurch passen würde.

Ersatzbrücke steht schon

Im Lauf des Jahres wurde bereits eine breitere Ersatzbrücke westlich der alten Brücke neu gebaut, auf der schon jetzt Radfahrer und auch der landwirtschaftliche Verkehr vom Breitenhof und Finningen kommend in Richtung Burlafingen und Pfuhl gefahrlos die B10 überqueren können. Noch in der Nacht wurde die Brücke unter Scheinwerferlicht nicht nur abgerissen, sondern mit großen hydraulischen Meiseln und Zangen an Baggern zerlegt. Mit der Zange wurden Stahlstäbe zerschnitten und aus dem Stahlbeton der Brücke herausgezogen, um getrennt vom Beton wiederverwertet zu werden.

Ein weiterer Bagger beseitigte die Auffahrtsrampen zur Brücke, auch dieses Erdreich wird beim Ausbau der B10 wiederverwendet.

Auf den Umleitungsstrecke durch Finningen und durch Pfuhl kam es nur zu leichten Behinderungen.

Auf etwa 5,5 Kilometern wird die unfallträchtige Bundesstraße zwischen dem Industriegebiet Schwaighofen und der A7-Ausfahrt Nersingen vierspurig ausgebaut, die Baukosten liegen bei rund 50 Millionen Euro.

Auch interessant:

Themen folgen