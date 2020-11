vor 33 Min.

B10 in Ulm teilweise gesperrt

Der Westringtunnel wird zudem in der Nacht gesperrt

Bei Sanierungsarbeiten an der Brücke über die Große Blau im Zuge der B10 zwischen Blumenscheinweg und Firma Schwenk ist im September ein wichtiges Telekommunikationskabel beschädigt worden. Nun sollen die provisorisch geflickten Leitungen innerhalb der nächsten Wochen endgültig repariert und neu verlegt werden. Das teilte die Stadt mit. Für vorbereitende Arbeiten wird ab Montag, 9. November, eine Fahrspur der B10 in Fahrtrichtung Süden für eine Woche werktags immer von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr gesperrt.

Betroffen sind davon vor allem die von der Blaubeurer Straße kommenden Fahrzeuge, da die Auffahrspur auf die B10 verkürzt ist. Die beiden durchgehenden Fahrstreifen der Bundesstraße stehen dagegen in voller Breite zur Verfügung. Die eigentlichen Reparaturarbeiten am Kabel erfolgen anschließend (ab 16. November) nachts ohne Sperrung der Fahrspur, allerdings bleibt der Gehweg gesperrt. Der Fußgängerverkehr wird nach wie vor durch die Unterführung und über den Geh- und Radweg auf der Ostseite umgeleitet.

In der kommenden – sowie in einer weiteren Woche im Dezember – wird zudem der Westringtunnel in mehreren Nächten jeweils zwischen 21 und 5 Uhr für Wartungs-und Belagsarbeiten vollständig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser verkehrsärmeren Zeit über den Bismarckring oberirdisch geführt.

Von Montag, 9. November, bis einschließlich Donnerstag, 12. November, werden nach Angaben der Ulmer Bauverwaltung in beiden Tunnelröhren technische Wartungsarbeiten durchgeführt. Die nächtlichen Sperrungen werden auch genutzt, um die Restarbeiten der erst kürzlich durchgeführten Belagssanierung fertigzustellen.

Ein weiteres Mal wird der Tunnel im Dezember in den Nächten von Montag, 7. Dezember, bis Freitag, 11. Dezember, gesperrt. Alle Fluchttüren werden ausgebaut und durch neue Flucht- und Brandschutztüren ersetzt. Auch hier ist der Tunnel in beide Fahrtrichtungen jeweils nachts von 21 Uhr bis 5 Uhr gesperrt, tagsüber aber uneingeschränkt befahrbar. (az)

Themen folgen