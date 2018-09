vor 42 Min.

B10 wird eine Nacht lang dicht gemacht

Wegen der Brückenbaustelle zwischen Burlafingen und Steinheim muss die B10 am morgigen Freitag gesperrt werden. <b>Archivbild: Andreas Brücken</b>

Sperrung wegen Bauarbeiten an der Brücke

Neu-Ulm Am morgigen Freitagabend wird die Bundesstraße 10 wegen Brückenbauarbeiten bei Burlafingen gesperrt. Um 20 Uhr wird die Straße dicht gemacht. Allerdings soll der Verkehr bereits am Samstagvormittag wieder fließen können. Das teilt das Staatliche Bauamt in Krumbach mit. Bekanntlich wird die Brücke zwischen Burlafingen und Steinheim erneuert.

Während der Vollsperrung werden fünf sogenannte Stahlverbundfertigteilträger eingesetzt. Jedes der Fertigteile wiegt bei einer Länge von rund 41 Metern rund 65 Tonnen und wird mit einem großen Autokran angehoben. Die Stahlträger wurden in Magdeburg gefertigt und von dort zur Weiterverarbeitung in ein Betonfertigteilwerk nach Laupheim transportiert. Der große Vorteil der Stahlverbundbauweise ist nach Darstellung der Krumbacher Behörde die „wirtschaftliche Überbrückung vergleichsweise großer Brückenspannweiten bei geringem Eigengewicht und schlanken Konstruktionshöhen“. Dadurch entfallen die unterhaltsintensiven Brückenpfeiler im Mittelstreifen der künftig vierspurigen B10.

Die Umleitung wird ausgeschildert und verläuft für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Nersingen kommen, über die Staatsstraße 2023 in Richtung Neu-Ulm. Über den Augsburger Ring und die Reuttier Straße geht es zurück auf die Europastraße B10. Von Neu-Ulm aus kommend führt die Umleitungsstrecke über die Kreisstraße NU6/Burlafinger Straße nach Kadeltshofen und von dort über die Staatsstraße 2021 nach Nersingen zurück auf die Bundesstraße. (az)

