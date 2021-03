B28 bei Senden: Polizei zieht bei Kontrolle Raser aus dem Verkehr

Die Polizei kontrolliert auf der Überleitung von der B28 auf die A7 die Geschwindigkeit. Dabei ziehen die Beamten an zwei Tagen zahlreiche Autofahrer aus dem Verkehr.

Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn: Auf der Überleitung von der B28 auf die A7 in Fahrtrichtung Füssen hat die Polizei am Montag und Dienstag jeweils in den frühen Abendstunden die Geschwindigkeit gemessen. Die Verkehrspolizei Neu-Ulm hat dabei etliche, teils massive Verstöße festgestellt.

Der schnellste Fahrer war mit 150 Sachen unterwegs

Die Geschwindigkeit muss an dieser Stelle, bei der von zwei auf eine Fahrspur verengt wird, bis auf 80 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Doch daran hielt sich bei Weitem nicht jeder Autofahrer: An den beiden Tagen wurden hier insgesamt 34 Fahrverbote bei insgesamt 258 Anzeigen wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit festgestellt.

Der schnellste Fahrer war an der Stelle mit stolzen 151 Kilometern pro Stunde unterwegs - und das laut Polizei trotz Berufsverkehr. Etwas mehr als zehn Prozent aller durchfahrenden Fahrzeuge waren laut Polizei zu schnell. (AZ)

