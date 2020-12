14:42 Uhr

B28 bei Senden wegen Unfall komplett gesperrt

Der Fahrer eines Kleinlasters übersieht einen anderen Wagen und fährt auf.

Am frühen Samstagabend bog ein 48-Jähriger mit seinem Kleintransporter von der A7 kommend am Dreieck Hittistetten auf die B 28 in Richtung Senden ab. Wenige hundert Meter danach, auf Höhe der Brücke zwischen Aufheim und dem Waldfriedhof, übersah er aus unbekannten Gründen den Wagen eines vor ihm fahrenden 32-Jährigen und fuhr ungebremst auf diesen auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kamen auf der rechten Fahrspur wieder zum Stehen, wobei der auffahrende Kombi den Pkw noch überholte.

Beide Fahrer wurden mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Kliniken gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die polizeiliche Unfallaufnahme sowie die Aufräumungsarbeiten musste die B 28 zeitweise komplett gesperrt werden, ehe zunächst eine Fahrspur wieder freigegeben werden konnte.

Die Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Weißenhorn vorgenommen; die Feuerwehr Illertissen hatte im Dreieckbereich eine Vorabsicherung erstellt. Der Sachschaden wird von der Polizei mit 36.500 Euro angegeben. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. (wis)

