vor 9 Min.

B30 bei Ulm gesperrt: Schnee sorgt für Unfälle, Stau und Behinderungen

Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam es in der Region rund um Ulm zu Unfällen und Behinderungen.

Plus Der Schnee ist zurück in der Region rund um Ulm und sorgte gleich wieder für Behinderungen auf den Straßen. Ein Unfall auf der B30 hatte weitreichende Folgen.

Von Michael Kroha

Der Schnee ist zurück in der Region rund um Ulm - und hat am Mittwochmorgen auf den Straßen gleich wieder zu Unfällen samt Stau im Berufsverkehr geführt. Auf der B30 bei Ulm kam es in beiden Richtungen zu Behinderungen. Hier stand ein Lkw auf Höhe Wiblingen quer und drohte umzukippen.

"Die Leute sind offensichtlich überrascht worden", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Mittwochmorgen auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei war der Schneefall in den Wettervorhersagen angekündigt.

Polizei verzeichnet 15 Unfälle im Ulmer Stadtgebiet

In einer vorläufigen Zwischenbilanz (Stand: 9.30 Uhr) registrierte die Ulmer Polizei insgesamt 50 Unfälle im Zuständigkeitsbereich des kompletten Präsidiums, die im Zusammenhang mit den winterlichen Verhältnissen standen. Bislang blieb es aber bei Blechschäden, als beispielsweise Autos von den Straßen rutschten oder nicht mehr rechtzeitig anhalten konnten. Im Ulmer Stadtgebiet verzeichnete die Polizei 15 Unfälle, im Alb-Donau-Kreis waren es acht.

Auf der B30 bei Ulm-Wiblingen - der Unfall ereignete sich auf bayerischer Gemarkung - kam gegen 7.30 Uhr ein Lkw in Fahrtrichtung Ulm quer zum Stehen. Der Auflieger des Sattelzuges drohte im Bereich der Mittelleitplanke umzukippen. Für die Rettungsarbeiten war auf der Bundesstraße jeweils mindestens die linke Spur in Richtung Ulm, aber auch auf der Gegenfahrbahn gesperrt.

Für gut eine Stunde Stau und Behinderungen auf B30 bei Ulm-Wiblingen

So kam es zu erheblichen Behinderungen. Nach gut einer Stunde sei die Strecke aber wieder frei gewesen, berichtet Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Der Lkw konnte die Fahrt eigenständig fortsetzen und musste demnach nicht geborgen werden.

Ungefähr zur gleichen Zeit konnte in der Ulmer Karlstraße ein 60-Jähriger nicht mehr anhalten. Auf schneeglatter Fahrbahn rutschte er mit seinem VW gegen zwei weitere Autos, einen Audi und einen Peugeot. Verletzte gab es nicht. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Auch der Nahverkehr in der Region war vom erneuten Wintereinbruch betroffen. Wie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) über die sozialen Medien mitteilten, mussten Fahrgäste am Morgen mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen