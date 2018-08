03.08.2018

Bäcker bekommen mehr Geld

1240 Beschäftigte im Kreis profitieren

Sie backen ab sofort größere Semmeln: Im Landkreis Neu-Ulm bekommen die rund 1240 Beschäftigten in Bäckereien mehr Geld. Die Löhne steigen im Verkauf um 2,7 Prozent, in der Produktion und allen anderen Bereichen um 2,5 Prozent. Damit haben gelernte Bäcker und Bäckereifachverkäufe am Monatsende rund 60 Euro mehr auf dem Lohnzettel. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitgeteilt.

Die NGG Schwaben rät: „Die Beschäftigten sollten unbedingt die nächste Lohnabrechnung prüfen. Denn zusätzlich zur Erhöhung gibt es eine Einmalzahlung von 190 Euro für alle Berufsgruppen.“ NGG-Geschäftsführer Tim Lubecki spricht von einem „guten Ergebnis“ nach einer schwierigen Tarifrunde. Mustafa Öz, Verhandlungsführer der Gewerkschaft: „In den dreimonatigen Verhandlungen haben sich die Arbeitgeber lange nicht bewegt und nur ein ‚Magerangebot’ von lediglich 1,8 Prozent vorgelegt.“ Herausgekommen sei nun dagegen ein richtiges Lohn-Plus für die Arbeitnehmer. „Auch für das kommende Jahr haben wir weitere Lohnsteigerungen zwischen 2,5 Prozent und 2,7 Prozent vereinbart. Das kann sich sehen lassen“, so Öz.

Mit Blick auf den Fachkräftemangel in der Branche setze der neue Tarifvertrag ein wichtiges Zeichen, den viele Betriebe haben Probleme bei der Suche nach Fachpersonal. Einen Anspruch auf die Lohnerhöhung hat jeder Beschäftigte, der Gewerkschaftsmitglied ist und dessen Arbeitgeber in der Bäckerinnung ist.

Zugleich appelliert die NGG Schwaben an die heimischen Bäckermeister, ihren Azubis auch eine Übernahmegarantie zu bieten. Tim Lubecki: „In den meisten Branchen ist es längst Standard, dass man nach der Ausbildung mindestens ein Jahr weiter im Unternehmen arbeiten kann. Wer in der Bäckerei lernt, will auch eine sichere berufliche Perspektive.“ (az)

Themen Folgen