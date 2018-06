17:13 Uhr

Bagger reißt Gasleitung ab: Feuerwehreinsatz in Straß

Bei Arbeiten in Straß ist am Freitagnachmittag eine Gasleitung abgerissen worden. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt.

Gegen 15 Uhr liefen die Bauarbeiten in der Alemannenstraße, bei denen mit der Baggerschaufel die Leitung zertrennt wurde. Die alarmierten Nersinger Feuerwehren konnten schnell handeln, da sie ausgebildete Fachleute in ihren eigenen Reihen haben. Die Kunststoffleitung wurde so abgeknickt, dass sie durch den Knick verschlossen war. Zusätzlich wurde der nächstgelegene Absperrschieber in der Straße geschlossen.

Bis der alarmierte Gas-Notdienst des Energieversorgers in Straß eingetroffen war, war durch das fachkundige Eingreifen der Feuerwehr bereits keine Explosionsgefahr mehr vorhanden. Der Fachberater Chemie und ein spezieller Messwagen der Landkreis-Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort, um die Gaskonzentration in der Luft messen zu können. Insgesamt waren rund 35 Feuerwehrleute im Einsatz, dazu ein Rettungswagen und mehrere Polizei-Streifen, die die Umgebung weiträumig absperrten. Die Polizei ermittelt nun, ob der Baggerfahrer gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen hat.

