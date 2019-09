26.09.2019

Bahnschranke: Räte wollen Nachprüfung

Die Schranken am Bahnübergang in Senden haben noch einen sogenannten Behang.

Beschluss geht einigen nicht weit genug

Im Zuge des Bahnhofsumbaus in Senden will die Deutsche Bahn am Übergang zur Hauptstraße eine neue Schrankenanlage installieren. Moderne Schranken kommen dabei nach Angaben der Bahn ohne den sogenannten Behang aus, den die aktuelle Sendener Beschrankung noch hat, nämlich eine Art Gitter unterhalb des Schrankenarms.

Nach dem Beschluss des Bauausschusses in der vergangenen Woche sollen die neuen Schranken den Behang auch künftig aufweisen, aber nur im Fußgängerbereich. Einer knappen Mehrheit der Räte genügte das. Mit sieben zu sechs Stimmen beschloss der Ausschuss, dass die Schranken im Fußgängerbereich mit, im Fahrbahnbereich aber ohne Behang installiert werden sollen. Das wiederum geht nun zehn Stadträten von CFW/FWG, Grünen, CSU, BiSS und SPD nicht weit genug. Sie wollen den Behang komplett wiederhaben und reichten jetzt einen Antrag auf Nachprüfung bei der Stadt ein, damit das Thema noch einmal auf die Tagesordnung kommt und neu abgestimmt wird.

Die Begründung der zehn Stadträte: Ohne den Behang könnten kleine Kinder leicht auf die Schienen laufen und sich damit gefährden. Nachträglich sei es nicht mehr möglich, den Behang zu erweitern, da es dafür andere Fundamente brauche, heißt es in dem Antrag. (ahoi)

