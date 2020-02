vor 42 Min.

Bahnstrecke zwischen Neu-Ulm und Vöhringen ist vier Wochen lang dicht

Wegen Bauarbeiten am Sendener Bahnhof fallen die Züge ab 23. März aus, betroffen ist auch das Bähnle. In der Zeit fahren Ersatzbusse.

Von Carolin Lindner

Auf Bahnpendler kommen im Frühjahr harte Zeiten zu: Die Bahnstrecke zwischen Neu-Ulm und Vöhringen wird vier Wochen lang gesperrt sein. Das bestätigte die Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung.

Ab Montag, 23. März, besteht die Sperre. Dieses Datum ist nicht zufällig gewählt: An diesem Tag wird auch der Bahnübergang in Sendens Mitte dicht gemacht. Er wird bis auf wenige kurze Ausnahmen bis 14. November geschlossen bleiben, Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen. Fußgänger und Radfahrer kommen jedoch über die ganze Bauphase hinweg über den Übergang in der Bahnhof-/Ortsstraße.

Die Arbeiten dauern von 23. März bis 19. April

Am Bahnhof in Senden wird die Sicherungstechnik auf einen modernen Stand gebracht, die Bahn baut dort ein elektronisches Stellwerk ein. Zudem wird eine neue Weichenverbindung geschaffen, drei Weichen erneuert und der Spurplan angepasst. Dies alles hängt mit dem geplanten Ausbau samt Elektrifizierung der Illertalbahn und der Erneuerung der Gleise auf der Strecke zusammen. Teilweise wird die Strecke Ulm – Memmingen auch, wie berichtet, zweigleisig ausgebaut.

So weit sind die Planungen zwar noch nicht, doch diese benötigen gewisse Vorarbeiten – unter anderem im Bahnhof Senden. Dieser wird wie berichtet, barrierefrei ausgebaut und ein neuer Mittelbahnsteig errichtet. Wegen dieser Arbeiten ist es laut Bahn auch nötig, den Bahnübergang in Senden und den Streckenabschnitt Neu-Ulm – Vöhringen für vier Wochen zu sperren. Betroffen ist davon auch das Bähnle, das nach dem Halt in Senden Richtung Weißenhorn abzweigt.

Ersatzbusse fahren auf den Strecken

Die Arbeiten dauern laut Bahn voraussichtlich bis 19. April. In dieser Zeit wird es auf den betroffenen Strecken Ersatzbusse geben, genauere Informationen zu deren Fahrzeiten will die Bahn in den nächsten Tagen mitteilen.

