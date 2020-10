vor 5 Min.

Bald ist wieder Gallusmarkt in Weißenhorn

So groß wie in den vergangenen Jahren wird der Gallusmarkt in diesem Jahr nicht, doch dank eines Hygienekonzepts kann er stattfinden.

Der Gallusmarkt darf am Mittwoch zwischen den Toren in Weißenhorn unter Hygieneauflagen stattfinden. Er fällt damit jedoch kleiner aus als in den vergangenen Jahren.

Händler aus nah und fern kommen nach Weißenhorn, denn es ist Marktzeit: Am morgigen Mittwoch, 7. Oktober, bauen wieder zahlreiche Händler ihre Stände in der Innenstadt auf. Der Gallusmarkt findet trotz Corona statt – aber in abgespeckter Form und natürlich mit den bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Der Markt findet von 8 bis 18 Uhr statt.

Der Gallusmarkt ist in Weißenhorn traditionell der letzte im Jahresverlauf. Wie die Stadt Weißenhorn mitteilt, ermöglicht ein überarbeitetes und etwas abgespecktes Konzept, natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, die Durchführung des traditionellen Gallusmarktes.

Die Verkäufsstände sind zwischen den Toren in Weißenhorn

Konkret sieht es so aus: Alle Verkaufsstände befinden sich zwischen Oberem und Unterem Tor, wo die Händler ihre Waren anbieten, unter anderem bunte Kleidung, Süßigkeiten und die beliebte „Marktwurst“. Die Anzahl der Stände wurde auf 28 reduziert. Das übliche Sortiment wird von den langjährigen und bekannten Marktfieranten angeboten. Im Bereich des Hauptplatzes und der Memminger Straße findet kein Markt statt.

Außerdem bittet die Stadt Weißenhorn alle Besucher, immer mindestens eineinhalb Meter Abstand zu anderen Personen zu halten. Während des Marktbesuchs sollten Bürger zudem einen Mundschutz tragen. Desinfektionsständer gibt es an den Ständen, am Kirchplatz und bei der Heilig-Geist-Kirche. Gelegenheiten zum Händewaschen stehen im Obergeschoss des alten Rathauses oder barrierefrei in der Schranne zur Verfügung.

Die Hauptstraße im Bereich der Altstadt ist wegen des Marktes am Mittwoch von frühmorgens bis in den Abend gesperrt, Autofahrer sollen den ausgeschilderten Umleitungen folgen. (az)

