00:31 Uhr

Ballon-Pilot aus Neu-Ulm stirbt bei Absturz

Alle sechs Passagiere werden verletzt – zwei davon schwer

Eine Windböe hat schräg gegenüber dem Loreley-Felsen am Mittelrhein einen Ausflug mit dem Heißluftballon zum Albtraum werden lassen: Beim Absturz stirbt der Pilot, ein Mann aus Neu-Ulm. Alle sechs Passagiere werden verletzt – zwei davon schwer. Der Anwohner Marko Weber teilte der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit, seine Frau habe am Sonntagabend zu ihm gesagt: „Guck mal, da kommt ein Ballon, der sieht aber nicht gut aus, ich glaube, der stürzt ab.“ Das Ehepaar habe dem schwerst verletzten Piloten noch zu helfen versucht. Laut Polizei wurde der 35-Jährige mit einem Helikopter ins Koblenzer Bundeswehrkrankenhaus geflogen. Doch er starb. Der Pilot stammte aus Neu-Ulm, lebte aber im rheinland-pfälzischen Hunsrück.

Der dunkelblaue Heißluftballon wurde Ermittlungen zufolge nahe dem Höhendorf Urbar, rund 45 Kilometer südlich von Koblenz, kurz vor der geplanten Landung von einem Windstoß erfasst. Der Korb sei mehrmals auf einem Acker aufgeschlagen, Insassen wurden herausgeschleudert, berichtete die Polizei. Wohl wegen des dadurch verringerten Gewichts sei der Ballon wieder gestiegen, um dann den steilen Berg hinab in Richtung Rhein zu rutschen. Im unwegsamen Gelände verfing sich der Heißluftballon über einem Bahntunnel und einem Campingplatz in den Bäumen.

Ein Augenzeuge berichtete, zahlreiche Anwohner seien zu Hilfe geeilt. Feuerwehrkräfte seien nach weniger als fünf Minuten am Unglücksort eingetroffen, ein aufziehendes Gewitter erschwerte aber die aufwendige Rettungsaktion. Die im Korb verbliebenen Passagiere wurden geborgen. Mehr als 100 Helfer von Feuerwehr und Rettungsdiensten waren im Einsatz. Das THW sicherte den Ballon auf halber Höhe im Steilhang ab. Eine Spezialfirma sollte prüfen, wie und wann er geborgen werden könnte. Ermittler der Polizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sollen den Unfallhergang klären. Laut einem Polizeisprecher berichteten Zeugen, einen Mann – wohl den Piloten – kurz vor Absturz außerhalb des Korbes an einem Seil hängend gesehen zu haben. Womöglich habe er noch eine verzweifelte Rettungsaktion versucht – das sei aber nur Spekulation. (dpa)

