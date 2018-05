16.05.2018

Banater Schwaben feiern in Ulm

Tausende Besucher werden erwartet

An Pfingsten veranstaltet die Landsmannschaft der Banater Schwaben ihren Heimattag in Ulm. Seit 1998 ist die Stadt an der Donau Patenstadt der Banater Schwaben. Der Heimattag steht unter dem Motto: „Als Banater Schwaben wirken. Begegnung – Geschichte – Kultur“. Diese drei Schlagworte umschreiben, worum es der Landsmannschaft geht: Das Pfingsttreffen verbindet, wie es Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch in seinem Grußwort formulierte, „Gestern und Heute, Jung und Alt, Menschen und Staaten“.

Es war und bleibt das größte Begegnungsfest der weltweit verstreuten Gemeinschaft der Banater Schwaben. Es will an ihre wechselvolle 300-jährige Geschichte erinnern und immer wieder aufs Neue unter Beweis stellen, wie vielfältig und lebendig Kultur und Brauchtum der Gruppe sind. Höhepunkt des Begegnungsfestes, zu dem auch diesmal tausende Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands, den Nachbarländern, aus Übersee – unter anderem der Donauschwäbische Siedlerchor aus Entre Rios (Brasilien) – und nicht zuletzt aus dem Banat erwartet werden, ist die Festkundgebung am Pfingstsonntag, 20. Mai, in der Donauhalle (Beginn: 10 Uhr).

Festredner ist Guido Wolf, Minister der Justiz und für Europa des Patenlandes Baden-Württemberg. Die Veranstaltungen beginnen bereits am Samstag, 19. Mai, um 10 Uhr, mit dem Auftritt der Trachtengruppen. Um 12 Uhr ziehen die Trachtenträger zum Ulmer Rathaus, wo eine Abordnung von OB Czisch empfangen wird. Die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Auswandererdenkmal am Donauschwabenufer findet um 13.30 Uhr statt.

Sämtliche Veranstaltungen am Pfingstsonntag, 20. Mai, finden auf dem Ulmer Messegelände (Böfinger Straße 50) statt. Im Foyer der Donauhalle werden ab 9.15 Uhr zwei Ausstellungen eröffnet. Erstmals gezeigt wird die Ausstellung „Temeswar 1716 – Die Anfänge einer europäischen Stadt“, die deutsche Fassung der aus Anlass des 300. Jahrestages der Eroberung der Festung Temeswar durch die kaiserliche Armee unter Prinz Eugen von Savoyen im Jahr 2016 in Temeswar präsentierten Schau.

Eine weitere Ausstellung gewährt Einblick in die „Bilderwelt des Banater Malers Franz Ferch (1900-1981)“. (az)

